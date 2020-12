« C’est une situation alarmante, nous avons une spirale en cours maintenant où au lieu de parler d’engagement et de collaboration et de relations constructives, c’est une grande concurrence de puissance, une rivalité stratégique, des concurrents concurrents », a-t-il déclaré mardi à « Street Signs Asia » de CNBC.

Les États-Unis et la Chine restent enfermés dans une lutte pour le pouvoir, et il est inquiétant qu’ils ne travaillent pas pour s’engager et collaborer les uns avec les autres, a déclaré l’expert en énergie Dan Yergin à CNBC.

« Je pense qu’en ce moment, l’administration Trump est en train de détruire une série de mines terrestres presque, de difficultés pour une administration Biden », a-t-il ajouté.

Yergin a déclaré que la stabilité des relations américano-chinoises était le « plus grand problème géopolitique » auquel le président élu Joe Biden devra faire face.

« Il faudra que Pékin et Washington veuillent aller dans cette direction, et je pense que c’est devenu beaucoup plus difficile au cours de la dernière année ou un an et demi », a-t-il dit, notant que d’autres pays seront affectés par les tensions américano-chinoises.