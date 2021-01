Tim Gionet, alias Baked Alaska, a été arrêté pour son rôle dans l’insurrection du 6 janvier au Capitole. | Instagram

L’arrestation de l’ancien employé de BuzzFeed pour son rôle dans l’émeute du Capitole nous rappelle que le racisme de droite n’a jamais été ironique.

Avant de devenir un extrémiste, Anthime Joseph «Tim» Gionet, mieux connu sur Internet de droite sous le nom de «Baked Alaska», était extrêmement en ligne.

Gionet, que le FBI a arrêté vendredi pour son rôle dans l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain, a passé des années à chasser l’influence sur le Web. Et ce faisant, il a laissé une trace d’une spirale descendante bizarre – mais familière – vers la suprématie blanche.

Gionet, dont le trolling performatif l’a banni de la plupart des plateformes de médias sociaux grand public (et même d’Uber), a diffusé en direct une vidéo d’une demi-heure filmée au cœur de la foule du Capitole. Le FBI a ensuite utilisé la vidéo pour identifier et arrêter des dizaines d’émeutiers capturés à la caméra, y compris Gionet lui-même. Il a été arrêté pour plusieurs chefs d’accusation, y compris une entrée illégale, une entrée violente et une conduite désordonnée pour les motifs du Capitole.

Un affidavit déposé par un agent du FBI citait la diffusion en direct de Gionet comme preuve de sa conduite illégale et citait de nombreuses déclarations que Gionet avait faites alors qu’il prenait d’assaut le Capitole. À un moment donné, le FBI note qu’il a confronté un policier de Capitol Hill, déclarant:

«Tu es un putain de briseur de serment, espèce de merde», «va te faire foutre» environ quatre fois, et «tu as enfreint ton serment envers la constitution.»

Il a également proclamé des choses comme «1776, bébé» et «L’Amérique d’abord est inévitable. Putain de mondialistes, allons-y! tout en suppliant les autres manifestants de ne pas quitter le bâtiment.

Le livestream a également révélé aux autorités de l’Arizona que Gionet avait violé les conditions de sa mise en liberté sous caution en quittant l’État; il avait été arrêté après un incident en décembre au cours duquel il aurait vaporisé du poivre de Cayenne sur un videur dans un bar de Scottsdale. Gionet a déposé une caution dans l’affaire de violation d’obligations vendredi.

Il est tentant de demander comment un ancien farceur de Vine (et partisan temporaire d’Andrew Yang) qui dirigeait autrefois les médias sociaux pour BuzzFeed – oui, BuzzFeed – a fini par devenir le genre de troll de droite dans la vraie vie qui crie: « Nous devons préserver la race blanche, mon frère! » au hasard des adolescents dans la rue.

Mais si Internet a permis à Baked Alaska d’acquérir une cuillerée de notoriété grand public, cela l’a également conduit – et d’innombrables trolls comme lui – vers les confins de la société, dans l’étreinte sombre de l’extrémisme d’Internet et des croyances néonazies.



Archive.org / Fuites de lait Gionet a obtenu une place de choix sur cette affiche des «têtes d’affiche» de la suprématie blanche du rassemblement «Unite the Right» de 2017 à Charlottesville, où la contre-manifestante Heather Heyer a été tuée par un participant.

Comme beaucoup de ses semblables, Gionet a commencé comme le troll Internet classique

Bien avant de devenir la tête d’affiche des rassemblements néonazis, Gionet a grandi à Anchorage, en Alaska, fils d’un pharmacien et d’une infirmière qui l’a envoyé dans une académie chrétienne privée, où il a été élu président de la classe supérieure. Après avoir été diplômé du lycée en 2006, il a étudié le cinéma et le marketing dans un collège chrétien de Los Angeles. Là-bas, il a obtenu un stage chez Warner Bros.et s’est frayé un chemin vers un poste rémunéré dans les médias sociaux, où il a commencé à cultiver sa personnalité en ligne.

Son patron de Warner Bros., Kevin Lyman, l’a décrit plus tard comme «un gars sympa». Mais il semble également avoir été perçu comme un intimidateur manipulateur; selon un profil d’Anchorage Daily News de Gionet, les gens qui l’ont connu à l’adolescence sont réticents à parler de lui maintenant parce qu’ils craignent la façon dont il pourrait riposter.

Cette crainte de représailles n’est pas injustifiée.

Gionet a obtenu son premier aperçu des feux de la rampe en tant que Viner et YouTuber de bas niveau, où il se livrait régulièrement à des farces comme saccager des épiceries, se verser du lait sur lui-même ou harceler les employés de Target avec un racisme pas si ironique – des vidéos qui s’accumulaient régulièrement. des dizaines de milliers, et finalement des millions de vues. Il s’est également fait passer pour un rappeur parodique, écrivant des rimes étrangement vides comme «Bull Moose Trappin» ou «I Live on Glaciers». Un autre profil de 2013 Daily News a révélé que Gionet s’efforçait de se présenter comme étant juste à l’aube d’une plus grande renommée, atteignant, « YouTube, Spotify, iTunes, peut-être même [a] télé réalité. »

Pourtant, ce profil a également noté que le petit suivi de Gionet sur YouTube était « une plate-forme cybernétique pleine de critiques qui ne sont pas constructives et ne semblent pas accepter une blague. » Cette remarque passagère a pu contenir ce qui s’avérerait être la véritable clé du succès de Baked Alaska: le contrarianisme Internet.

La quête constante d’influence de Gionet est devenue plus facile en adoptant la politique réactionnaire

Dans ce virage vers le contrarianisme, Gionet ne serait certainement pas seul: toute l’éthique du «fais-le pour la vigne» d’Internet farceur a fait une chasse nihiliste pour l’influence dans une philosophie de vie pour d’innombrables Viners et YouTubers. Mais Gionet voulait clairement armer la création de contenu vide dans le cadre de sa marque. «Je veux que les gens me jugent superficiellement très fort», a-t-il déclaré au Anchorage Daily News dans ce profil de 2013. «Alors ils pensent que je suis un connard farfelu; J’ai toujours été l’opprimé.

En d’autres termes, Gionet était prêt à embrasser la politique réactionnaire en ligne de l’ère Trump.

Fort de son succès chez Vine, Gionet a obtenu un emploi chez BuzzFeed en 2015, en gérant d’abord leur compte Vine et plus tard leur fil Twitter. Chez BuzzFeed, Gionet a d’abord prétendu être libertaire et à un moment donné, il aurait gardé une photo de Bernie Sanders sur son bureau. Mais ensuite, il a commencé à porter des chapeaux MAGA dans le bureau et il a assisté à la Convention nationale républicaine de 2016.

Ses comptes Twitter et Vine se sont également tournés de plus en plus vers le racisme «ironique». Selon le rédacteur en chef de BuzzFeed de l’époque, Ben Smith, qui a récemment écrit sur Gionet pour le New York Times, la plupart des membres du personnel considéraient le Trumpisme performatif de Gionet comme juste cela – ironique. Ce point de vue prévalait dans le personnel malgré de nombreuses preuves à l’époque que l’internet d’alt-right militait l’ironie afin de masquer son racisme réel et sincère.

Le personnel de BuzzFeed n’a pas complètement compris que Gionet était sérieux jusqu’à la fin de 2016, quand il a annoncé brusquement qu’il quittait l’entreprise pour servir de directeur de tournée pour l’instigateur de la suprématie blanche Milo Yiannopoulos, qui se lançait dans une série de conférences à travers le pays sur les campus universitaires. . Beaucoup de ces écoles ont par la suite annulé ses apparitions après que Yiannopoulos et ses fans aient attisé les contre-manifestations, l’augmentation des crimes haineux et la violence à plusieurs de ses arrêts de tournée.

Yiannopoulos, comme Gionet, avait déjà été membre des médias grand public avant d’adopter pleinement la droite alternative. Lui et Gionet ont finalement été expulsés de Twitter pour leur marque de plus en plus extrémiste de «trolling», qui dans le cas de Gionet comprenait des slogans nazis réels et des «plaisanteries» sur les chambres à gaz.

Mais le détournement de Gionet du grand public lui a également attiré l’attention des médias grand public, comme un profil Business Insider de 2017 dans lequel il affirmait qu’un membre du personnel de BuzzFeed lui demandant de ne pas dire «animal spirituel» était la dernière goutte politiquement correcte qui l’a poussé à fuir la politique progressiste.

Des mois plus tard, en septembre 2017, Gionet est devenu viral pour avoir à nouveau versé du lait sur son visage – après avoir été maculé lors du rassemblement Unite the Right de Charlottesville, VA, où il était un manifestant de premier plan. L’AV Club l’a surnommé «le néo-nazi le plus triste d’Internet» et a relaté les nombreuses fois au cours des années où le racisme de Gionet avait conduit à d’autres auto-propriétaires grinçants. Mais même l’attention négative a manifesté des clics et du trafic vers sa chaîne YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux. Même Yiannopoulos a écrit dans des courriels révélés plus tard que Gionet «semble plus intéressé par sa carrière de personnalité obscure de Twitter que par mon directeur de tournée.

À ce moment-là, Gionet avait toujours des partisans affirmant que ses actions étaient toutes «ironiques». Mais comme Gizmodo le questionnait à l’époque, «Combien de temps quelqu’un peut-il plaisanter sur l’approbation du nazisme avant d’être officiellement nazi? Y a-t-il un nombre magique de fois où les gens disent «en plaisantant» qu’ils sont nazis avant que nous les prenions au mot? »

Gionet a colporté un racisme ironique, mais s’il était sincère, c’est hors de propos

Une grande partie du comportement de Gionet après la tournée de Yiannopolous semblait soutenir l’idée qu’il faisait en effet une grande partie de cela uniquement pour influencer plutôt que par conviction personnelle profonde. La plus grande preuve de cet argument est qu’il a continué rapidement à faire face.

Après la fusillade de masse de 2018 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, au cours de laquelle le tireur a retransmis l’attaque en direct et publié un manifeste rempli de mèmes alt-right, Gionet a attiré encore plus l’attention des médias en prétendant se repentir – disant qu’il avait brusquement compris dans la foulée. de la fusillade que toute la rhétorique suprémaciste blanche de l’alt-right était sincère. Dans une vidéo YouTube supprimée depuis, il a affirmé avoir subi un lavage de cerveau par la secte de la droite alternative et a dénoncé la violence du mouvement.

«Je pensais vraiment que c’était juste des mèmes et des blagues amusants, des messages énervés sur 4Chan et tout cela, et puis vous arrivez au bout de ce terrier et vous réalisez que ces gars sont sérieux», a déclaré Gionet au Daily Beast.

Les médias étaient sceptiques quant à la sincérité de ce pivot. Cela n’aidait pas que Gionet semblait également avoir les yeux clairs sur les outils d’exploitation utilisés par les suprémacistes blancs pour recruter et gagner des adeptes. « Je ne pense pas que l’approche de la déplatformance fonctionne parce que l’alt-right a appris à exploiter la déplatforming pour convaincre leurs adhérents qu’ils ne peuvent pas rejoindre la société traditionnelle », a-t-il déclaré sans détour au Daily Dot à l’époque.

Mais malgré cette rhétorique, Gionet a rapidement semblé renoncer à rejoindre lui-même la société dominante. Au lieu de cela, il est retourné à une étreinte totale de la rhétorique raciste et de la propagande trumpiste, supprimant ses précédentes vidéos de repentir. Il a été banni de plus de plates-formes: Facebook, YouTube, Twitch, même Airbnb.

Au moment où la pandémie est arrivée en 2020, Gionet pouvait être vu sur la plate-forme de diffusion en continu de droite DLive harcelant les employés du magasin et refusant de porter des masques. Le 6 janvier, il se tenait debout dans le Capitole, scandant: «Qui est la maison? Notre maison! » aux côtés de néo-nazis avoués.

«UNLEASH THE KRAKEN» … La star des médias sociaux de Houston surnommée «Baked Alaska» arrêtée pour son rôle dans le chaos du Capitole américain. Voici quelques-unes de ses citations présumées les plus mémorables du 6 janvier pic.twitter.com/xg88YAUXjk – Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) 16 janvier 2021

À un certain niveau, aucune de cette histoire d’Internet n’est exactement typique. Mais d’un autre côté, d’innombrables YouTubers moyens qui ont été aspirés dans la sphère en ligne radicale de l’extrémisme de droite ont eu des trajectoires similaires de poursuite du racisme ironique pour les lulz jusqu’à ce que ce ne soit plus ironique.

Ce schéma de pêche à la traîne jusqu’à ce que vous ne soyez plus s’est produit parallèlement à la propagation algorithmique de la désinformation et de la conspiration sur les réseaux sociaux. En fin de compte, la combinaison de trolls de la droite alternative obscurcissant intentionnellement la vérité afin de diffuser leur programme, et la confusion involontaire sur la réalité que les théories du complot comme QAnon aident à propager, a créé un environnement en ligne chaotique et alimenté en émotions dans lequel des gens comme Gionet ont prospéré. la seule façon dont ils savent comment faire: par des perturbations constantes.

«On ne sait pas ce que M. Gionet croit réellement, le cas échéant», a conclu Smith dans le Times. « Et vraiment, je ne suis pas sûr de m’en soucier. » Quelle que soit son intention réelle, le résultat final de la performativité de Gionet est une contribution globale à la violence suprémaciste blanche.

Pourtant, ce qui est peut-être le plus triste dans tout cela, c’est le peu d’humanité qui semble se trouver sous la traîne de Gionet. Dans la vidéo où il essaie et échoue à inciter des adolescents au hasard à soutenir le nationalisme blanc, il babille vaguement, faisant apparemment référence aux Blancs: «Nous volonté… partez si nous ne faisons rien maintenant. » On ne sait pas ce que c’est, et bien que ses paroles soient urgentes, Gionet semble s’ennuyer – il n’a même pas l’air particulièrement intéressé par son propre jeu. Mais tant qu’une caméra est pointée dans sa direction, est-ce que autre chose importe? Comme il l’a dit en nettoyant la masse de ses yeux à Charlottesville, «Continuez à diffuser – continuez à diffuser!»