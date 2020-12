Boris Johnson

La spéléologie à Bruxelles sur le poisson et les règles du jeu équitables pour garantir un accord commercial post-Brexit risque de transformer la Grande-Bretagne en un «État client» permanent, ont averti Boris Johnson de hauts députés conservateurs.

Alors que le Royaume-Uni est sur le point de parvenir à un accord avec l’Union européenne, un groupe d’arrière-ban «purs et durs» a exhorté le Premier ministre à ne pas rompre ses promesses de laisser les électeurs lors des élections de l’année dernière.

Cela vient au milieu des craintes que M. Johnson pourrait être contraint d’accorder une vague de concessions de dernière minute après un lobbying intensif du président français Emmanual Macron pour obtenir des conditions plus avantageuses sur la pêche, les subventions de l’État et les clauses de non-régression.

Dans le cadre des plans britanniques destinés à apaiser les Français, M. Johnson aurait accepté de reporter le rapatriement de la moitié des quotas de pêche pendant plusieurs années.

Cependant, Sir Iain Duncan Smith, l’ancien chef conservateur, a déclaré au Daily Telegraph que la pêche était un «problème totémique», ajoutant que le Royaume-Uni devait commencer par contrôler «100%».

«Nous devons être traités comme la Norvège», a-t-il ajouté. «Nous ne cherchons pas une augmentation, nous recherchons le contrôle. À partir de là, nous négocions avec d’autres pays quel accès ils obtiennent. C’est aussi simple que ça. »

Dans le même temps, on craint de plus en plus que les soi-disant règles du jeu équitables – un ensemble commun de règles et de normes conçues pour garantir que la Grande-Bretagne ne donne pas à ses activités des avantages qui sapent l’UE – empêcherait la Grande-Bretagne de diverger à l’avenir.

On pense que les deux parties sont toujours en désaccord sur le contrôle de l’arrangement, en particulier sur la façon dont il sera contrôlé et comment pérenniser l’accord pour assurer une concurrence loyale dans le temps.

Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a également appelé à de nouvelles concessions du Royaume-Uni sur les aides d’État, M. Macron étant déterminé à empêcher que les subventions soient utilisées pour saper les entreprises françaises.

Hier soir, Theresa Villiers, ancienne secrétaire à l’environnement, a averti que le Royaume-Uni était maintenant au point de «danger maximal», ajoutant que «l’autonomie réglementaire est un élément essentiel de la mise en œuvre du Brexit».

«C’est le principal moyen par lequel l’UE pourrait nous lier à leurs lois et à leur tribunal. Je vois cela comme la principale menace qui pèse sur le Brexit », a-t-elle ajouté.

«Il existe des accords sur des règles du jeu équitables dans l’accord avec le Canada et des mécanismes d’arbitrage qui sont acceptables. Mais à l’autre bout du spectre, nous sommes enfermés en tant qu’état client. »

Cependant, plusieurs députés ont déclaré que toute réaction potentielle serait probablement limitée à plusieurs dizaines de partisans de la ligne dure, ce qui signifie que M. Johnson ne sera probablement pas confronté à un défi majeur pour faire passer l’accord commercial au Parlement.

«Ce sont vraiment ceux qui ont causé beaucoup de problèmes à Theresa May», a déclaré l’un d’eux. «Il y a un élément de ceci qui est que rien ne sera assez bien pour eux sauf pas d’accord. Tant qu’il semble raisonnable, je pense que la plupart des gens le porteront.

Le Dr Liam Fox, ancien secrétaire au commerce et éminent Brexiteer, a ajouté: «Nous devons être réalistes et si nous voulons obtenir le meilleur pour la majorité de l’économie britannique, nous devrons faire des compromis. Les accords commerciaux ne sont pas une série d’ultimes, ce sont des négociations. »