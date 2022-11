La spéculation maniaque derrière la chute de FTX est aussi ancienne que les marchés eux-mêmes

Sam Bankman-Fried, co-fondateur et directeur général de FTX, à Hong Kong, Chine, le mardi 11 mai 2021.

C’est à la fois une vieille histoire et une histoire en cours.

Le crash sans surprise de la cryptographie est un autre exemple de tout le monde, des investisseurs les plus sophistiqués aux commerçants de jour les moins bien informés, qui se font vendre une facture de marchandises et l’achètent joyeusement dans l’espoir de “gagner” une richesse générationnelle.

Le crash spectaculaire de FTX – l’échange crypto fondé par l’ancien prodige, Sam Bankman-Fried – couplé à sa perte de richesse stupéfiante est encore une autre leçon dans la façon dont la spéculation sur les rangs affecte négativement les marchés et même les investisseurs les plus chevronnés.

Cela peut également être le cas avec la cryptographie. Nous apprenons que les bilans de certains échanges cryptographiques utilisaient des jetons propriétaires comme collatéral les a exploités et a acheté d’autres jetons, d’autres actifs numériques ou des pièces dites stables, qui pourraient finalement s’avérer être tout sauf cela.

Tout comme la manie des tulipes en Hollande dans les années 1600, la valeur intrinsèque des tulipes était minime : ce n’étaient que des fleurs. Ils étaient très prisés jusqu’à ce qu’un marin – et c’est ici une histoire apocryphe – mangé un bulbe de tulipe pensant que c’était un oignon.

Des actifs numériques qui n’existent pas dans la réalité ont été utilisés comme garantie pour acheter et vendre d’autres actifs inexistants avec une forte dose d’argent emprunté. Cela crée une guirlande de jetons numériques imbriqués qui n’ont aucune valeur intrinsèque, sauf ce que les gens sont prêts à attribuer.

Crypto me semble être une forme de vaporware.

Pendant la bulle Internet, les investisseurs ont investi des dollars dans des soi-disant « vaporwares », du matériel informatique ou des logiciels qui n’avaient pas encore été produits et n’ont jamais été publiés.

Cette dernière folie porte sur des choses qui n’existent pas et n’ont aucune valeur intrinsèque, mais offrait une vision panglossienne de ce que pourrait être l’avenir de l’argent – même si l’argent dont nous disposons aujourd’hui est plus que suffisant pour fonctionner comme un moyen d’échange, un unité de compte et une réserve de valeur.

Les crypto-monnaies, contrairement à la technologie sous-jacente de la chaîne de blocs, étaient des solutions à la recherche d’un problème.

L’activité au cours de la dernière décennie dans les actifs numériques – que ce soit en crypto, en pièces stables ou en jetons non fongibles – a été un autre épisode d’une illusion populaire, d’une spéculation de rang, d’un jeu libre non supervisé sur des marchés louches qui va bientôt anéantir la valeur de l’argent réel des investisseurs.

Les marchés de ces actifs peuvent être fortement réglementés ou totalement réglementés. Ce chapitre reste à écrire.

La volonté des investisseurs de se tourner vers “The New New Thing” – comme l’auteur Michael Lewis a un jour décrit les actions de la Silicon Valley pendant la révolution Internet – ne cesse de surprendre.

Tous les cinq ou 10 ans, nous obtenons une “nouvelle chose nouvelle” qui modifiera soi-disant le cours de l’histoire humaine.

Certains le feront vraiment, comme l’électricité, les automobiles, l’ordinateur, Internet et la biotechnologie ont tous réussi à le faire.

Cependant, certaines choses sont des idées qui captivent l’imagination mais restent finalement dans le domaine de la fantaisie.

Beaucoup croient encore que le fantasme deviendra réalité.

Sam Bankman-Fried est peut-être encore parmi eux, mais son pari sur l’avenir a fait de lui un prince et un pauvre en l’espace d’environ 48 heures.

Espérons que ce ne sera pas le cas pour tous ceux qui ont cherché à gagner de l’argent simplement en le créant.

— Ron Insana est contributeur CNBC et conseiller principal chez Schroders.