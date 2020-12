Une croix anglo-saxonne spectaculaire a enfin retrouvé son ancienne gloire après avoir été enterrée dans un champ écossais pendant 1000 ans.

L’étonnante ferronnerie – qui est d’une telle qualité qu’elle aurait été commandée par un clerc ou un roi de haut rang – a été révélée par des experts qui ont utilisé une plume de porc-épic pour enlever la saleté.

Il a été découvert pour la première fois en 2014 dans un champ de l’ouest de l’Écosse dans le cadre du Galloway Hoard, la plus riche collection d’objets vikings jamais trouvée en Grande-Bretagne.

Les objets qui ont été déterrés ont été vendus aux Musées nationaux d’Écosse en 2017.

La croix chrétienne émaillée a été trouvée dans le cadre du trésor, ainsi que de la soie d’Istanbul moderne, de l’argent et du cristal.

La croix est gravée de décorations qui, selon les experts, sont très inhabituelles et peuvent représenter les quatre évangiles – Matthieu, Marc, Luc et Jean.

Le Dr Martin Goldberg des National Museums Scotland a déclaré à The Observer: « C’est tout simplement spectaculaire. Il n’y a vraiment pas de parallèle. C’est en partie à cause de la période de temps dont il provient.

«Nous imaginons que de nombreux trésors ecclésiastiques ont été volés dans les monastères – c’est ce que nous décrit le récit historique de l’époque viking.

«C’est l’une des survivances. La qualité de fabrication est tout simplement incroyable. C’est un réel privilège de voir cela après 1000 ans.

La croix a survécu avec sa chaîne en spirale complexe. Le Dr Goldberg a expliqué que la chaîne montre que la croix était portée

Le trésor a été trouvé par un détecteur de métaux amateur, Derek McLennan, à Dumfries et Galloway, et mis aux enchères. Il a été enterré à la fin du 9ème siècle.

Parmi la collection figurent des bagues de bras, des bracelets et des broches en argent, une bague en or, la croix chrétienne émaillée et une épingle en or en forme d’oiseau.

Il a ajouté que le nettoyage de la croix a révélé un style de décoration anglo-saxon tardif.

Il a dit que cela ressemblait au genre de chose qui serait commandée aux plus hauts niveaux de la société.

Il a déclaré: « Les premiers fils étaient généralement des rois et des seigneurs, les seconds fils deviendraient des clercs de haut rang. Il est susceptible de provenir d’une de ces familles aristocratiques.