La spectaculaire abbaye française du Mont-Saint-Michel fête son 1000e anniversaire

PARIS (AP) – L’abbaye bien-aimée du Mont-Saint-Michel en France a atteint un âge avancé. 1000 ans se sont écoulés depuis la pose de sa première pierre.

Le millénaire du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et haut lieu du tourisme normand est célébré jusqu’en novembre avec des expositions, des spectacles de danse et des concerts. Et maintenant une visite présidentielle.

Le président français Emmanuel Macron s’y est rendu lundi et a prononcé un discours dans lequel il a appelé les Français à « se pousser plus loin » dans les défis mondiaux et existentiels comme celui du changement climatique. Il a établi une comparaison avec l’abbaye qui a résisté au fil du temps et incarne «l’esprit français» de «résilience» et de «résistance». C’était une rhétorique voilée, venant un jour avant une autre manifestation contre sa loi contestée sur la réforme des retraites qui a été adoptée.

Depuis l’ancien président François Mitterrand en 1983, les dirigeants français ont afflué vers ce site symboliquement important pour envoyer des messages politiques. En 2007, l’ancien président Nicolas Sarkozy y avait même lancé sa campagne présidentielle.

Les conseillers présidentiels de Macron avaient dit de cette visite que les « murs et l’éternité du Mont » semblent porter « les notions de résistance et de résilience » du débarquement du jour J qui sont commémorées cette semaine dans la même région.

Macron a également visité une nouvelle exposition retraçant l’histoire de l’abbaye romane à travers 30 objets et pièces, dont une statue restaurée de Saint Michel. La légende raconte que l’archange Michel est apparu en 708, chargeant dûment l’évêque d’Avranches à proximité de lui construire une église sur l’éperon rocheux.

L’exposition, qui a duré deux ans, a été inaugurée le mois dernier. Il couvre le processus complexe de construction de ce qui est considéré comme un joyau architectural sur une île rocheuse reliée au continent uniquement par une chaussée étroite à marée haute.

Quatre cryptes ont été construites sur la pointe de granit avec une église au sommet. L’exposition explique comment la structure d’origine, construite en 966, est devenue trop petite pour les pèlerins, incitant les bâtisseurs à créer l’abbaye du XIe siècle qui existe encore aujourd’hui.

La France a dépensé plus de 32 millions d’euros (34 millions de dollars) sur 15 ans pour restaurer le bâtiment, et les travaux sont en voie d’achèvement. Les autorités ont également tenté ces dernières années de protéger l’environnement du monument de l’impact du tourisme de masse.

L’une des destinations françaises les plus prisées en dehors de Paris, l’île du Mont-Saint-Michel a attiré 2,8 millions de visiteurs l’an dernier, dont 1,3 million pour l’abbaye. Il n’était pas fermé aux visiteurs pour la visite présidentielle, mais les autorités locales prenaient des mesures pour que cela se passe le mieux possible.