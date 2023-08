La SPCA de la Colombie-Britannique accueille les animaux de compagnie des évacués des incendies de forêt et déploie plus de personnel à Thompson-Okanagan

La BC SPCA déploie du personnel supplémentaire pour offrir un soutien aux propriétaires d’animaux qui font face à la menace d’incendies de forêt.

Alors que les ordres d’évacuation continuent de se répandre et que de plus en plus de personnes sont déplacées, la SPCA de la Colombie-Britannique affirme qu’elle fournit déjà une pension d’urgence aux animaux de compagnie des évacués et qu’elle met à la disposition des personnes dans le besoin de la nourriture et des fournitures pour animaux de compagnie.

«Nous avons actuellement 24 animaux sous nos soins grâce à l’embarquement d’urgence avec plus de demandes provenant d’évacués à Kelowna, Lytton et Kamloops. Pour répondre à la demande croissante, nous déployons actuellement du personnel supplémentaire dans nos centres animaliers des régions d’Okanagan et de Thompson-Nicola », explique Gaelene Askeland, directrice principale des services de soins aux animaux à Kelowna. «C’est une période extrêmement stressante et effrayante; nous voulons que les gardiens d’animaux sachent que la BC SPCA est là pour aider à alléger une partie du fardeau qu’ils peuvent ressentir.

Les personnes évacuées ayant besoin d’une pension d’urgence, de fournitures ou de nourriture pour animaux de compagnie peuvent contacter les agences suivantes pour plus d’informations :

• BC SPCA : les personnes évacuées par un feu de forêt en Colombie-Britannique qui ont besoin d’une pension d’urgence pour leurs animaux de compagnie, veuillez contacter la BC SPCA Animal Helpline au 1-855-622-7722.

• Services de soutien d’urgence (ESS) : Toute personne dans la province touchée par les incendies doit communiquer avec le centre d’appels ESS, qui peut être joint sans frais en Colombie-Britannique au 1-800-585-9559.

• Centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan : composez le 1 877 569-8490.

• Services de soutien d’urgence (ESS) du centre de l’Okanagan : appelez le 250-763-4918 ou envoyez un courriel à [email protected]

• Centre des opérations d’urgence du district régional de Thompson-Nicola : composez le 1 866 377-7188 ou envoyez un courriel à [email protected]

La BC SPCA a mis en place un site spécial de dons d’urgence en ligne pour aider les animaux touchés par les incendies de forêt. Les dons seront jumelés jusqu’à 10 000 $ par Telus Health MyPet.

