La SPCA de Kelowna recherche désespérément les propriétaires d’un chien heurté par un véhicule

La succursale BC SPCA Kelowna est à la recherche des propriétaires d’un croisement femelle pitbull.

Le chien est entré dans l’établissement pour se faire soigner après avoir été prétendument heurté par un véhicule sur Gordon Drive.

On pense que le chiot a environ quatre à cinq ans.

Elle a besoin d’un traitement médical qui doit être approuvé par les propriétaires.

Dans un commentaire sur la publication Facebook, la BC SPCA Kelowna a déclaré: «Malheureusement, selon la loi, toute organisation n’est autorisée à effectuer des« mesures de sauvetage »que dans une période de retenue errante requise de 4 jours, car certains propriétaires n’opteraient pas pour les traitements . Pendant ce temps, nous gardons l’animal confortable et faisons ce que nous pouvons.

Toute personne ayant des informations sur le chien est priée d’appeler la succursale au 250-861-7722.

