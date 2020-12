(Opinion Bloomberg) – Seule une poignée de personnes sont au courant de ce qui se passe dans le «tunnel» des négociations commerciales Union européenne-Royaume-Uni. Mais l’assouplissement de la rhétorique politique depuis dimanche suggère que les négociateurs ont réalisé une sorte de percée sur la question du maintien de conditions égales sur les règles commerciales post-Brexit, l’une des trois grandes choses qui divisent les deux parties. Cela a des implications non seulement sur les perspectives d’un accord, mais sur la manière dont la Grande-Bretagne adopte des lois après le Brexit.

L’UE a déclaré en 2017 que l’accès préférentiel à son marché unique dépendrait de l’alignement du Royaume-Uni sur ses normes environnementales, sociales et du marché du travail, ainsi que sur ses règles en matière d’aides d’État. Bruxelles considère que la nécessité de ces règles du jeu équitables est existentielle. Le bloc ne veut pas que les Britanniques obtiennent un avantage concurrentiel grâce à une réglementation plus souple, ou que d’autres membres de l’UE pensent qu’ils peuvent également abandonner les obligations d’adhésion tout en conservant les avantages.

Mais l’UE est allée trop loin, plaçant la barre incroyablement haute. Il ne voulait pas seulement que la Grande-Bretagne maintienne les normes existantes, il voulait des garanties que le pays resterait aligné sur les règles de l’UE, même lorsqu’elles changeraient. Boris Johnson a qualifié cela de «clause à cliquet».

Bruxelles voulait également que la Cour européenne de justice (la bête noire du Brexiters) soit l’interprète final des règles de l’UE et que toutes les sanctions en cas de manquement s’appliquent automatiquement. Ces sanctions pourraient être appliquées dans n’importe quel domaine commercial. Le principe des représailles croisées est bien établi dans les règles de l’Organisation mondiale du commerce (c’est pourquoi les tarifs sur les sacs à main et le ketchup sont pris dans le différend Airbus-Boeing). Mais la Suisse peut témoigner de la volonté de l’UE de déployer l’arme après que Bruxelles a coupé son accès aux marchés boursiers de l’UE en raison d’un désaccord sur l’immigration et d’autres termes commerciaux.

Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, a toujours soutenu que la Grande-Bretagne n’est pas comme les autres partenaires commerciaux car elle commence à des conditions équivalentes à celles du reste de l’UE sur tout, des normes de produits aux réglementations du travail, le bloc doit donc faire Bien sûr, Londres ne fait pas que saper ses futurs changements de règles. Il y a quelque chose à cela. «Il existe une divergence réglementaire dans les accords commerciaux normaux qui offre une protection naturelle à chaque marché», explique Eric White, avocat spécialisé chez Herbert Smith Freehills à Bruxelles.

Pourtant, les deux parties savent qu’elles devront finalement parvenir à un accord – que ce soit maintenant ou plus tard. Plus cela prend du temps, plus le coût pour les entreprises et les consommateurs est élevé et plus il sera difficile de rétablir la confiance.

Fixer une telle barre haute donne à Barnier une marge de manœuvre pour faire des compromis sans s’éloigner de l’objectif central de l’UE, à savoir l’accès aux échanges pour le respect des règles de l’UE. La Grande-Bretagne a déjà concédé le principe de «non-régression» (cela ne compromettra pas les règles existantes), qui a suscité les grognements de certains législateurs conservateurs qui considèrent la capacité de diverger comme une condition sine qua non du Brexit.

Mais la Grande-Bretagne semble également avoir remporté des concessions. Cela vaut peut-être le prix pour les conservateurs qui ne veulent pas s’approprier le chaos d’un Brexit sans accord.

Le désaccord est plus étroit que beaucoup ne le pensent, note Sam Lowe du Center for European Reform. Les deux parties ne discutent plus de la possibilité pour l’UE de retirer un traitement favorable, et le respect du Royaume-Uni ne serait plus soumis à la CJE. Cela peut ouvrir la voie à un accord, à condition que la question fébrile des droits de pêche puisse être truquée ou rejetée.

S’il reste, le compromis émergent permettrait à Johnson de prétendre que la Grande-Bretagne s’est libérée de la juridiction des tribunaux européens et a repris le contrôle de ses lois. Si le Royaume-Uni s’écarte des règles de l’UE à l’avenir, il pourrait payer une pénalité sous la forme de nouveaux tarifs ou d’autres frictions commerciales. Mais comme le note Lowe, «cela devient un choix. Le Royaume-Uni a toujours la décision souveraine de faire ce qu’il veut. » Mis en balance avec la perspective «sans accord» de tarifs immédiats le 1er janvier, d’éventuelles sanctions futures semblent un moindre mal.

Et pourtant, cela démontre également les limites pratiques de la «souveraineté» chérie de Johnson. Imaginez un gouvernement britannique qui a dû choisir à un moment donné entre l’adoption de l’équivalent britannique d’un règlement de l’UE ou l’acceptation d’une certaine perte d’accès au marché de l’UE. Si Bruxelles décidait, par exemple, de limiter la rémunération des cadres d’une manière qui décourageait les entreprises de s’installer au Royaume-Uni, cela pourrait être explosif.

Ce sont toutefois des problèmes pour les futures administrations, ce qui peut expliquer pourquoi un accord semble plus possible aujourd’hui. En termes pratiques, rien ne changerait grand-chose le 1er janvier si un accord était conclu. En ce qui concerne le droit de l’environnement, le Royaume-Uni a déjà décidé d’augmenter les protections; au contraire, cela pourrait forcer l’UE à relever ses normes. Concernant les réglementations du marché du travail, les deux sont largement alignés. Et les pays de l’UE ont été beaucoup plus agressifs dans l’utilisation des subventions publiques que le Royaume-Uni

Le diable, comme toujours, sera dans les détails en cours d’élaboration. Quels sont les mécanismes de rétorsion, comment sont-ils déclenchés et sont-ils impossibles même lorsqu’une divergence réglementaire n’a pas d’impact sur l’UE? Le bloc utilisera toujours l’effet de levier dont il dispose, de sorte que ces détails pourraient toujours condamner un accord.

Un échec maintenant serait une occasion sérieusement gâchée, cependant. Le Brexit n’est pas un événement mais un processus. Plus que cela, c’est une série interminable de décisions qui impliquent des compromis. Parfois, la Grande-Bretagne voudra se rapprocher de l’UE et parfois plus loin. Certains de ces choix seront très inconfortables. Au moins, ce sera le Royaume-Uni à faire.

