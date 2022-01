La sous-variante d’Omicron encore plus contagieuse

Le ministre danois de la Santé a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’il soit plus virulent

Le ministre danois de la Santé, Magnus Heunicke, a suggéré mercredi que la sous-variante d’Omicron présente au Danemark, appelée BA.2, était encore plus contagieuse que la souche BA.1, qui représente actuellement 98 % de tous les cas dans le monde.

« Il n’y a aucune preuve que la variante BA.2 provoque plus de maladies, mais elle doit être plus contagieuse », Heunicke a déclaré lors d’une conférence de presse.

La sous-variante BA.2 Covid pourrait être 1,5 fois plus infectieuse que BA.1, selon les estimations du Statens Serum Institut (SSI), la principale autorité danoise en matière de maladies infectieuses.

« Il y a des indications qu’il est plus contagieux, surtout pour les non vaccinés, mais qu’il peut aussi infecter davantage les personnes qui ont été vaccinées,» a déclaré la directrice technique du SSI, Tyra Grove Krause, lors du briefing.

Elle a noté que, par conséquent, la vague actuelle d’infections se prolongera probablement plus loin en février que prévu.

La sous-variante BA.2 a également été enregistrée en Grande-Bretagne, en Suède et en Norvège, mais est considérablement moins répandue dans ces pays.

Il a été enregistré comme variante faisant l’objet d’une enquête par la UK Health Security Agency, qui a noté sa capacité de croissance. L’analyse initiale a suggéré qu’il n’était pas plus susceptible de provoquer une hospitalisation que BA.1.

Mercredi soir, le Danemark a également supprimé la dernière de ses restrictions Covid-19, affirmant qu’il ne considérait plus le virus comme un « maladie socialement critique ».

