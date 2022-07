La sous-variante BA.5 peut échapper à la protection, mais il existe encore des outils pour la combattre

Une variante hautement transmissible du coronavirus se propage à travers le Canada, entraînant une autre vague d’infections, même parmi ceux qui se sont récemment remis de la COVID-19.

La sous-variante d’Omicron BA.5, et dans une moindre mesure, BA.4, est largement à l’origine de la dernière vague – la septième de la pandémie et la troisième depuis l’arrivée d’Omicron.

Tous les deux ont montré une capacité pour échapper à la protection offerte par une infection antérieure.

“La sous-variante BA.5 a muté au point que votre corps ne le reconnaît pas et que les gens sont réinfectés”, a déclaré le Dr Fahad Razak, interniste à l’hôpital St. Michael’s de Toronto et directeur scientifique de l’Ontario’s COVID-19 Science Tableau consultatif.

“Vous voyez donc cette poussée supplémentaire commencer en Ontario, et maintenant elle a également commencé dans d’autres régions du Canada.”

La bonne nouvelle est que les données provenant de pays où BA.4 et BA.5 ont déjà pris racine, comme l’Afrique du Sud suggèrent qu’ils ne sont pas plus graves que les sous-variantes précédentes d’Omicron ou plus susceptibles d’entraîner des hospitalisations.

Pourtant, le grand nombre de personnes susceptibles de tomber malades (en particulier celles qui sont vulnérables à une maladie grave), couplé à la les urgences surchargées dans de nombreuses régions du pays, est une source de préoccupation, a déclaré Razak.

“Quelque chose qui est un peu moins grave mais qui infecte beaucoup de gens signifie … que le nombre total de Canadiens qui tombent malades – très malades et potentiellement morts – peut en fait être plus élevé”, a-t-il déclaré.

Razak a souligné une analyse scientifique menée pour l’étoile de Toronto qui a révélé que depuis la mi-2021, Omicron est plus meurtrier pour les Ontariens âgés de 60 ans et plus que les deux vagues précédentes combinées en raison du volume élevé d’infections.

Razak fait maintenant partie d’un chœur d’experts et de responsables de la santé publique exhortant le public canadien à obtenir un rappel pour se protéger contre des maladies plus graves.

“Cette troisième dose est incroyablement précieuse”, a-t-il déclaré. “Cela vous protège contre les maladies graves et vous donnera au moins quelques semaines, peut-être quelques mois, pour vous protéger contre même une infection.

“Donc, si vous n’avez pas reçu cette troisième dose, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant.”

Maintenir votre vaccination “à jour”

Le Canada avait l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde après deux doses, mais l’absorption lors des injections suivantes a été plus lente. Au Canada, plus de 40 pour cent des Canadiens admissibles n’ont pas encore reçu une troisième dose.

Razak dit que le message autour de ce qui constitue le fait d’être “entièrement vacciné” doit changer, compte tenu de l’évolution du virus et de la diminution de l’immunité des vaccins au fil du temps.

“La meilleure façon de décrire cela est probablement de garder vos vaccins à jour, plutôt que d’être complètement vacciné, face à un virus qui mute rapidement.”

REGARDER | Le Dr Zain Chagla répond à vos questions sur les vaccins :

COVID-19 : Dans quelle mesure 3 doses de vaccin sont-elles protectrices à ce stade ? Le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Zain Chagla, répond aux questions sur le degré de protection que trois doses d’un vaccin COVID-19 offrent sur plusieurs mois, ainsi que sur le statut des quatrièmes doses de vaccin.

Sarah Otto, experte en modélisation et en biologie évolutive à l’Université de la Colombie-Britannique, a suivi les changements du coronavirus et dit qu’il a changé rapidement.

BA.4 et BA.5 sont susceptibles de devenir bientôt les souches dominantes à travers le pays, a-t-elle déclaré.

Ces sous-variantes ont tendance à infecter les voies respiratoires supérieures, a-t-elle dit, et “pas si profondément dans nos poumons”.

“Cela dit, il y a toujours un taux de mortalité substantiel, surtout si vous n’avez aucune immunité”, a déclaré Otto.

Elle recommande également que les personnes éligibles pour une troisième dose en reçoivent une dès que possible, et que les personnes âgées ou les personnes plus vulnérables à une maladie grave en reçoivent une quatrième.

“Pourquoi jouer à la roulette russe avec votre santé et celle de vos proches ? Obtenez un rappel si vous le pouvez”, a-t-elle déclaré. “Cela vous protégera et protégera ceux qui vous entourent.”

Aucune restriction à venir

Cette semaine, les responsables de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique ont reconnu que leurs provinces étaient entrées dans une autre vague de COVID-19.

Au Québec le nombre de patients COVID dans les hôpitaux de la province est passé de 1 007 à un peu moins de 1 500 le mois dernier, soit une augmentation de plus de 50 %.

Les hospitalisations augmentent également de semaine en semaine en Colombie-Britannique, ainsi que en Ontario où environ 60% des cas confirmés de COVID-19 sont le résultat de BA.5.

Aucune des provinces n’a déclaré que des restrictions de santé publique étaient imminentes, du moins pas pendant l’été.

«On n’en est plus au point d’imposer des choses alors que les gens sont bien conscients des risques. Il s’agit juste de le leur rappeler», a déclaré jeudi le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, à droite, dit que même si les cas de COVID-19 sont à nouveau en hausse dans la province, il ne prévoit pas de réintroduire des restrictions de santé publique. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

Pour l’instant, c’est au public de faire des choix éclairés, plus de deux ans après le début de la pandémie, a déclaré Catherine Hankins, coprésidente du Groupe de travail canadien sur l’immunité COVID-19 et professeure d’épidémiologie à l’Université McGill, dans une entrevue avec CBC Montréal. Radio Midi.

“Nous sommes dans un scénario différent, avec un virus hautement transmissible et sans mandat vraiment en place”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes à un moment délicat.”

Pour sa part, Razak a exhorté les gens à porter un masque s’ils se rassemblent à l’intérieur en grands groupes et à se rencontrer à l’extérieur, lorsque cela est possible.

Si les cas augmentent à nouveau à l’automne, a-t-il déclaré, le seuil de réintroduction du mandat de masque devrait être bas.

“Il s’agit d’utiliser des choses comme des masques pour empêcher les étapes plus agressives de restrictions ou de fermetures qui ont été poursuivies plus tôt dans la pandémie”, a-t-il déclaré.

Et malgré une nouvelle augmentation des cas, Razak a déclaré qu’il y avait des raisons d’espérer.

“Nous avons maintenant une grande quantité d’immunité dans notre population, ce qui aide à protéger contre les maladies graves”, a-t-il déclaré. “Nous avons des vaccins qui continuent d’être remarquables, même si toutes ces mutations se produisent. [They] continuent d’être très protecteurs contre les maladies graves, si nous les utilisons.”