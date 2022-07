La sous-variante BA.5 d’omicron ne se soucie pas que vous veniez d’avoir Covid-19

Le schéma est devenu trop familier : une nouvelle version du virus SARS-CoV-2 émerge et commence à dominer les nouveaux cas de Covid-19, jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une version encore plus contagieuse du virus.

Cette année, des sous-variantes de la variante omicron du virus ont régné sur les cas aux États-Unis. La sous-variante BA.1 a lancé l’onde omicron. Puis en avril, BA.2 constituait la majorité des cas. En mai, BA.2.12.1 a pris le relais. Maintenant, BA.5 est en tête, déclenchant une augmentation des hospitalisations à travers le pays. Il s’agit peut-être de la version la plus contagieuse du virus à ce jour.

Pourquoi cela continue à se produire?

C’est l’évolution. Plus un virus se propage, plus il a de possibilités de muter, et finalement certaines de ces mutations conféreront un avantage de transmission au virus.

Omicron a montré qu’il était apte à provoquer des réinfections chez les personnes qui ont déjà été exposées au Covid-19. BA.5 semble avoir un mélange particulièrement puissant de mutations qui échappent à la protection du système immunitaire.

La bonne nouvelle est que les vaccins Covid-19 offrent toujours une bonne protection contre les maladies graves causées par BA.5 et maintiennent les taux de mortalité à un niveau bas. Mais parce que BA.5 se propage si facilement, la petite fraction de personnes tombant gravement malades s’additionne, un développement particulièrement frustrant pour tous ceux qui ont fait preuve de diligence pour se faire vacciner, se masquer et se distancier socialement.

Les scientifiques se concentrent maintenant sur ce qui rend le BA.5 si répandu, même à une époque d’immunité généralisée. Ce qu’ils apprennent pourrait aider à contenir la poussée actuelle et à contrer la suivante, leur permettant potentiellement de concevoir des vaccins de rappel qui protègent mieux contre les nouvelles versions du virus.

Et le SARS-CoV-2 n’a pas fini d’évoluer. Comprendre comment une variante aussi étrange qu’omicron est apparue et comment elle s’est adaptée à BA.5 pourrait débloquer des outils pour prédire et prévenir d’autres variantes en premier lieu.

Pourquoi BA.5 est bon pour esquiver notre système immunitaire

Si les virus ont un but, c’est de faire des copies d’eux-mêmes. Ils n’ont pas les outils pour le faire par eux-mêmes, ils doivent donc détourner des cellules d’un hôte (c’est-à-dire nous) afin de se reproduire. Le processus de copie peut être bâclé, en particulier avec les virus qui utilisent l’ARN comme matériel génétique, comme le SRAS-CoV-2, de sorte que les mutations abondent.

La plupart de ces changements sont préjudiciables au virus ou n’ont aucun effet, mais certains peuvent amener le virus à provoquer une maladie plus grave, à infecter plus de personnes ou à mieux se cacher du système immunitaire. Lorsque de nombreuses personnes ont été vaccinées ou déjà infectées, les mutations qui cachent le virus ont un énorme avantage.

“Le niveau élevé d’immunité dans la population exerce probablement une pression de sélection sur le virus et le virus évolue pour tenter de contourner cette immunité”, a déclaré Daniel Barouch, directeur du Center for Virology and Vaccine Research du Beth Israel Deaconess Medical. Centre.

Avec le SRAS-CoV-2, lorsqu’une version du virus accumule un groupe distinct de mutations et est considérée comme une menace pour la santé publique, elle est classée comme une variante et reçoit une désignation de lettre grecque de l’Organisation mondiale de la santé.

Des groupes plus petits de mutations au sein d’une variante sont classés comme sous-variantes, souvent décrites par des lettres et des chiffres en fonction de leur patrimoine génétique, bien que la ligne entre variante et sous-variante puisse être floue. Ajoutant à la confusion, le SRAS-CoV-2 peut subir une recombinaison, où il mélange des traits de deux lignées différentes. Au fur et à mesure que les chercheurs ont amélioré leur suivi du génome du virus, ils constatent des changements à un rythme plus rapide.

“Ce qui est frappant, c’est la vitesse à laquelle nous voyons le virus évoluer”, a déclaré Barouch.

Omicron illustre comment des changements majeurs et mineurs dans le virus peuvent prendre racine. Lorsqu’il est apparu pour la première fois fin 2021, il s’est démarqué par sa suite de mutations distinctes qui le distinguent des autres variantes de Covid-19. Les scientifiques n’ont pas pu comprendre son héritage car il ne ressemblait pas étroitement aux principales variantes en circulation. Son ancêtre connu le plus proche remonte à 2020, des temps anciens en termes d’évolution du virus.

Il existe cependant quelques théories. Omicron ou un prédécesseur peut avoir circulé sans être détecté. Il peut avoir évolué chez un patient dont le système immunitaire est affaibli, accordant au virus un temps inhabituellement long pour se répliquer et acquérir des mutations chez un seul hôte. Il peut également avoir réapparu chez l’homme à partir d’un autre animal.

Sur l’arbre phylogénétique du virus, un diagramme qui illustre la relation évolutive entre les différentes versions du virus, omicron se trouve sur une branche éloignée des autres variantes. Les points représentent les séquences signalées et la distance entre elles reflète le nombre de mutations qui les divisent :

Comparé à la version originale du SARS-CoV-2 apparue à Wuhan, en Chine, en 2019, omicron a plus de 50 mutations. Trente de ces mutations se trouvent dans la protéine de pointe du virus. Ce sont les morceaux pointus qui dépassent du virus et lui donnent son apparence de couronne au microscope.

Les pointes s’attachent directement aux cellules humaines pour commencer le processus d’infection. Ils sont aussi le principal point d’attache des anticorps, des protéines du système immunitaire qui reconnaissent et inhibent le virus. Ainsi, les modifications apportées à la protéine de pointe peuvent modifier l’efficacité avec laquelle le virus peut se reproduire et la capacité du système immunitaire à l’arrêter.

Depuis l’apparition d’omicron, les séquences génétiques du SRAS-CoV-2 montrent que le virus a subi des changements plus subtils. Il n’y a qu’une poignée de mutations qui séparent BA.5 des sous-variantes antérieures comme BA.2, mais elles sont suffisantes pour donner au virus un avantage massif. BA.4 et BA.5 ont en fait des protéines de pointe presque identiques et diffèrent par des mutations dans d’autres parties du virus.

Les anticorps sont très pointilleux sur les parties du virus auxquelles ils vont adhérer, de sorte que de petits changements dans ces parties peuvent rendre les anticorps beaucoup moins efficaces. C’est une mauvaise nouvelle pour certains traitements à base d’anticorps contre le Covid-19, dont certains ne sont plus recommandés contre l’omicron. Mais d’autres médicaments comme Paxlovid fonctionnent toujours contre les nouvelles sous-variantes.

Un groupe restreint de sous-variantes qui envahissent le monde est un changement par rapport à la façon dont le virus a muté plus tôt dans la pandémie. “[T]e fait que ces sous-variantes omicron deviennent si dominantes et balayées dans le monde entier est différent de ce que nous avons vu avec, par exemple, delta, où ses sous-variantes (qui n’ont jamais reçu de lettres séparées) n’ont jamais dominé de la même manière », a déclaré Emma Hodcroft, spécialiste moléculaire. épidémiologiste à l’Université de Berne, dans un e-mail. Même les sous-variantes d’omicron ont subi une recombinaison.

C’est en partie une conséquence de l’augmentation mondiale de l’exposition au virus. Il reste peu de systèmes immunitaires qui ne connaissent pas le SRAS-CoV-2. Ainsi, le trait le plus important de BA.5 pour son succès est sa capacité à éluder les anticorps et les globules blancs de personnes précédemment infectées ou vaccinées.

Barouch et ses collaborateurs ont récemment rapporté dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre cette immunité existante a beaucoup plus de mal à contrer BA.5 par rapport aux sous-variantes omicron antérieures. Ainsi, même les personnes précédemment infectées par omicron peuvent être infectées par BA.5. Il peut également se propager plus facilement entre les personnes, bien qu’il ne semble pas causer de maladie plus grave.

BA.5 est peut-être en tête maintenant, mais les futures menaces de Covid-19 pourraient être très différentes

Le fait qu’omicron continue de se propager avec seulement de petites modifications de son génome par rapport aux variantes précédentes montre que sa combinaison de mutations est très efficace pour se propager. Mais cela ne signifie pas que les futures versions de SARS-CoV-2 ne feront qu’itérer à partir de BA.5. Une version complètement différente du SARS-CoV-2 pourrait encore émerger et recommencer le processus.

“Bien que les choses semblent être au moins quelque peu différentes avec omicron, en ce sens [it’s] étant donné tant de sous-variantes réussies, je ne pense pas que nous puissions exclure qu’une autre variante puisse apparaître de manière inattendue », a déclaré Hodcroft.

Que pouvons-nous faire à ce sujet ?

La meilleure stratégie consiste à limiter la propagation du virus, en lui refusant la possibilité de muter. Se faire vacciner et booster si éligible reste essentiel, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Bien que les personnes vaccinées puissent toujours être infectées par BA.5, leurs chances sont plus faibles que celles qui ne sont pas immunisées, elles sont moins susceptibles de le transmettre à d’autres et, surtout, sont beaucoup moins susceptibles de tomber dangereusement malades.

Il convient également de noter que BA.5 a en fait été détecté en Afrique du Sud en février, mais ce n’est que le mois dernier qu’il a pris de l’ampleur aux États-Unis. Cela souligne l’importance de la surveillance. Cela signifie suivre les modifications génétiques du virus et surveiller la santé publique pour détecter les surtensions avant qu’elles n’éclatent.

L’inquiétude est maintenant qu’aux États-Unis, les taux de vaccination ont atteint un plateau même si la majeure partie de la population est désormais éligible pour un vaccin Covid-19. Les mesures de santé publique comme la distanciation sociale et les mandats de masque ont presque disparu. Et avec l’essor des tests à domicile, de nombreux cas ne sont pas signalés. Ainsi, bien que BA.5 ne cause pas la même dévastation que les versions antérieures d’omicron, il peut toujours causer beaucoup de misère lorsque les hôpitaux se remplissent.

Même maintenant, dans sa troisième année, la trajectoire de la pandémie reste trouble et le virus pourrait encore apporter de mauvaises surprises. “Ce que cela nous dit : nous devons rester vigilants”, a déclaré Barouch.