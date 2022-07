La sous-variante BA.2.75 d’Omicron sera-t-elle la prochaine menace COVID ?

18 juillet 2022 – La nouvelle sous-variante d’Omicron, BA.2.75, sera-t-elle la prochaine à s’inquiéter ?

Il a été trouvé pour la première fois début juin en Inde. Au 17 juillet, il avait été trouvé dans 15 pays, dont sept États aux États-Unis, selon un professeur de l’Université d’État de l’Arkansas qui a suivi la variante.

L’Organisation mondiale de la santé affirme qu’il est regarder la variante étroitement.

Les experts en maladies infectieuses disent qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer – pour le moment – ​​mais la variante doit être surveillée.

“Bien que détecté dans de nombreux autres pays [besides India]il n’y a aucun signe qu’il se propage [in those countries]», déclare Eric Topol, MD, rédacteur en chef de Medscape, le site sœur de WebMD pour les professionnels de la santé, et vice-président exécutif de Scripps Research. “Toute inquiétude concernant cette variante semble déplacée, du moins à ce stade.”

“Je ne paniquerais pas encore”, convient Rajendram Rajnarayanan, PhD, doyen adjoint de la recherche et professeur associé à l’Université d’État de l’Arkansas, qui suit le BA.2.75.