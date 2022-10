La sous-performance est « abyssale » à long terme pour les gestionnaires de fonds actifs

Le S&P 500 se négocie peut-être autour des plus bas de 2022, mais un nouveau rapport révèle que les gestionnaires actifs connaissent leur meilleure année depuis 2009. Les chiffres suggèrent cependant qu’ils ont encore un long chemin à parcourir.

S&P Global a récemment publié son tableau de bord américain SPIVA pour le milieu de l’année 2022, qui mesure la performance des fonds américains activement gérés par rapport à certains indices de référence. L’étude a révélé que 51% des fonds d’actions nationales à grande capitalisation ont enregistré des performances inférieures à celles du S&P 500 au premier semestre 2022, en voie d’atteindre leur meilleur taux en 13 ans, contre un taux de sous-performance de 85% l’année dernière.

Cela est en partie dû à la baisse du marché, a déclaré Anu Ganti, directeur principal de la stratégie d’investissement indiciel chez S&P Dow Jones Indices. Ganti a déclaré à Bob Pisani de CNBC sur “ETF Edge” cette semaine que les pertes sur les actions et les titres à revenu fixe, ainsi que la hausse des risques et de l’inflation, ont rendu les compétences de gestion active plus précieuses cette année.

Malgré les chiffres prometteurs, la sous-performance à long terme reste, comme l’a noté Pisani, “abyssale”. Après cinq ans, le pourcentage de grandes capitalisations sous-performant les indices de référence est de 84 %, et ce pourcentage passe à 90 % et 95 % après respectivement 10 et 20 ans.

Le premier semestre de l’année a également été décevant pour les gestionnaires de croissance, puisque 79 %, 84 % et 89 % des catégories de croissance des grandes, petites et moyennes capitalisations, respectivement, ont sous-performé.