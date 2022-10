La sous-pêche américaine fait grimper les importations

En 2020, l’industrie mondiale de la pêche a atteint un record absolu de production d’une valeur estimée à 406 milliards de dollars, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Le poisson est une source essentielle de protéines, ce qui le rend essentiel pour nourrir la population mondiale croissante.

Aux États-Unis, New Bedford, Massachusetts, est le port de pêche le plus précieux du pays, rapportant pour 376,6 millions de dollars de fruits de mer en 2020.

“Les stocks de poissons se sont effondrés dans les années 90. Cela a changé les espèces que nous proposions. Cela a changé la disponibilité. Cela a changé les prix”, a déclaré Laura Foley Ramsden, “poissonnière” de quatrième génération de Foley Fish à New Bedford. CNBC.

L’effondrement a conduit à un amendement à la loi Magnusson-Stevens de 1976, qui est la principale loi régissant les systèmes marins, et a finalement fait des États-Unis un leader mondial de la gestion des pêches, interdisant la surpêche et exigeant la reconstruction de la population.

La surpêche se produit lorsque la récolte de poisson dépasse le rendement maximal durable.

“Vous pêchez plus fort que vous ne maximiseriez le rendement, mais cela ne signifie pas un déclin. Cela ne signifie pas une disparition. Cela ne signifie pas un effondrement. Cela signifie simplement pêcher trop fort”, a déclaré Ray Hilborn, professeur d’aquariophilie et de pêche. services à l’Université de Washington, a déclaré à CNBC.

Aux États-Unis, la National Oceanic and Atmospheric Administration estime que 90 % des pêcheries sont désormais gérées de manière durable. En juin 2020, 47 stocks de poissons ont été reconstitués comme le saumon quinnat et les pétoncles géants.

“Il y a des problèmes … qui ont conduit à une sous-pêche des limites de capture annuelles en Nouvelle-Angleterre pour certaines espèces en essayant de protéger d’autres espèces. C’est donc complexe”, a déclaré Ramsden.

La sous-pêche, qui est devenue courante aux États-Unis, se produit lorsque les poissons sont récoltés à un taux inférieur à celui qui produirait un rendement maximal durable.

Hilborn a déclaré que 20 à 30% du rendement potentiel sont perdus par une gestion prudente.

Par exemple, lorsque la NOAA a déclaré le nombre de prises pour le poisson de fond du Grand Atlantique, seulement 15 % environ des prises potentielles, mesurées en livres, ont été récoltées entre mai 2021 et avril 2022.

Selon la NOAA, l’Amérique importe entre 70 % et 85 % de ses fruits de mer. En 2020, les États-Unis ont importé plus de 6 milliards de livres de fruits de mer d’une valeur de plus de 21 milliards de dollars, ce qui représente un déficit commercial national des produits de la mer de 17 milliards de dollars.

Certaines chaînes d’approvisionnement sont obscures. Selon la FAO, de nombreux pays ne disposent pas de données sur les tendances et les stocks car ils ne disposent pas de systèmes de gestion.

“Tout ce que nous savons suggère qu’en moyenne, ils pêchent trop fort”, a déclaré Hilborn, ajoutant que ces pays dominants sont la Chine, la Corée, le Vietnam, l’Indonésie, la Thaïlande et l’Inde.

Les États-Unis ont importé pour 2,4 milliards de dollars de fruits de mer issus de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée en 2019, ce qui représente environ 11 % du total des importations américaines de fruits de mer, selon la Commission du commerce international des États-Unis.

Non seulement l’élimination des importations de produits de la mer dits INN entraînerait une diminution globale des importations, mais cela augmenterait les prix américains et augmenterait le revenu d’exploitation total de l’industrie américaine de la pêche commerciale d’environ 60,8 millions de dollars.

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l’industrie de la pêche aux États-Unis, les forces du marché en jeu, la différence entre la surpêche et la surpêche, le rôle du climat et de la criminalité dans les chaînes d’approvisionnement mondiales de fruits de mer et les solutions qui pourraient être sur la table.