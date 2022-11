La sous-marque vivo iQOO fera ses débuts en Malaisie ce mois-ci

iQOO de vivo a fait ses débuts en tant que sous-marque centrée sur le jeu en 2019 avec le lancement du smartphone alimenté par Snapdragon 855 appelé vivo iQOO en Chine. Il a ensuite étendu ses activités à l’Inde et a depuis travaillé pour s’imposer comme une marque grand public avec le lancement de smartphones comme l’iQOO 9 Pro et l’iQOO 10 Pro. Et pour élargir son champ d’activité, iQOO se prépare maintenant à se lancer en Malaisie.

iQOO a taquiné son lancement en Malaisie via son site officiel Facebook et Instagram compte depuis quelques semaines, mais il n’a pas encore annoncé la date de lancement. Cependant, une source fiable nous a dit qu’iQOO fera ses débuts en Malaisie ce mois-ci.

On ne sait pas combien de smartphones iQOO lancera initialement en Malaisie, mais certains de ses publications sur les réseaux sociaux suggèrent que la marque lancera au moins un smartphone haut de gamme, qui pourrait être un smartphone de série numérique puisque iQOO a utilisé #MonsterInside et mentionné BMW M Motorsport comme son partenaire premium. Ce dernier suggère également que le smartphone obtiendra une version Legend en Malaisie (les variantes Legend arborent des panneaux arrière de couleur blanche avec des rayures rouges, noires et bleues représentant BMW Motorsport).



Version Légende d’iQOO 9 Pro

Pendant que nous attendons plus de détails d’iQOO sur ses débuts en Malaisie, vous pouvez lire notre critique du iQOO 9T alimenté par Snapdragon 8+ Gen 1 ici, qui est une version du iQOO 10. Plus récemment, iQOO a dévoilé le iQOO Neo7 avec un Dimensity 9000+ SoC à la barre. Vous pouvez lire notre couverture d’annonce iQOO Neo7 ici pour en savoir plus à ce sujet.