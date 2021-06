On dit aux AUSSIES d’attacher de la ficelle autour de leur pantalon pour empêcher les rongeurs de courir le long de leurs jambes.

Le pays est en proie à une invasion de souris – la pire épidémie depuis plus de 30 ans.

Les gens se protègent contre les bestioles en gardant les jambes de pantalon fermées Crédit : Reuters

L’Australie souffre de la pire infestation de souris depuis des décennies Crédit: agriculteurs NSW

Au cours des neuf derniers mois, des millions de rongeurs ont rongé les récoltes des agriculteurs et mâché les maisons.

L’expert en souris du CSIRO, Steve Henry, a déclaré à VICE News : « Les gens nouent littéralement des ficelles autour de leur pantalon s’ils traversent des souris parce qu’ils ne veulent pas qu’elles courent le long de leurs jambes de pantalon.

Les agriculteurs ont dû brûler des silos entiers de céréales pour échapper à l’infestation.

D’autres ont brutalement brûlé les créatures au chalumeau ou les ont empoisonnées avec un poison approuvé par le gouvernement appelé phosphure de zinc.

Henry, qui mène la charge dans les efforts de contrôle des souris et aide les agriculteurs à faire face, affirme que le phosphure de zinc est la seule option humaine et efficace.

« C’est un produit chimique nocif et son utilisation est interdite dans d’autres pays, mais les risques d’empoisonnement secondaire sont assez faibles », a-t-il déclaré.

Un agriculteur australien a comparé la peste des souris à « essayer de contrôler Covid sur un bateau de croisière ».

La ferme de 2 500 acres de Mick Harris en Nouvelle-Galles du Sud fait partie des milliers de souris inondées par le pire fléau de mémoire d’homme.

Les gens nouent littéralement des ficelles autour de leur pantalon s’ils marchent à travers des souris parce qu’ils ne veulent pas qu’elles courent le long de leurs jambes de pantalon. Steve Henry, expert souris CSIRO

Le consultant agricole de 35 ans craint qu’une accalmie actuelle du nombre ne signifie que les souris se regroupent avant la saison des semis de printemps.

« C’est comme essayer de contrôler Covid sur un bateau de croisière », a-t-il déclaré.

« Si certaines cabines sont contaminées, cela va continuer à se propager de l’une à l’autre.

« C’est la même chose avec les paddocks : si vous ne faites qu’un seul paddock ici et là, ils vont juste s’étendre à nouveau. »

Alors que l’hiver australien s’installe, les propriétaires de maisons et de voitures ont été obligés de faire face à des rats et des souris à la recherche d’endroits plus chauds pour vivre.

Ils ont mangé des fils électriques, ce qui a déclenché un incendie à Narrabri, en Nouvelle-Galles du Sud, tandis que des voitures ont été endommagées.

Beaucoup ont recouru à mettre les pieds de leurs lits et de leurs tables dans des seaux d’eau pour empêcher les souris de ramper.

Pendant ce temps, une récente vague de froid a fait de l’intérieur une cible principale.

« À cette période de l’année, avec les systèmes de chauffage allumés, l’odeur d’urine et de matières fécales chaudes de souris est assez répugnante », a décrit un haut responsable de la New South Wales Farmer’s Association.

Pas plus tard que la semaine dernière, la femme d’un agriculteur a été transportée d’urgence à l’hôpital après qu’une souris lui a mâché le globe oculaire pendant qu’elle dormait.

Mick et sa famille ont également été attaqués.

Il raconta qu’un matin, il avait été brutalement réveillé par une souris qui criait sur son visage.