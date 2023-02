La souris la plus âgée des soins humains est une mignonne en voie de disparition

Quand Pat la souris de poche du Pacifique est né le 14 juillet 2013, Orange is the New Black venait de faire ses débuts sur Netflix et Despicable Me 2 était en tête du box-office. L’adorable rongeur — partie d’un programme d’élevage de conservation au San Diego Zoo Safari Park en Californie — a été célébré par Guinness World Records cette semaine comme la “souris vivante la plus âgée des soins humains”.

Pat a été nommé en l’honneur de la star de Star Trek Patrick Stewart et se rapproche d’une décennie de vie. Il a éclipsé la souris vivante la plus âgée précédente (Fritzy, qui a atteint l’âge de 7 ans et 225 jours) de près de deux ans. Découvrez à quel point le petit gars est vif Dans cette vidéo:

Enor-mouse news 🐭 À 9 ans et 209 jours, Pat la souris de poche du Pacifique est officiellement la plus ancienne souris vivante en soins humains et a été honorée du @GWR titre aujourd’hui. Cette nouvelle est une grande victoire pour les minuscules espèces en voie de disparition et contribuera à sensibiliser à la conservation de la faune. pic.twitter.com/poVsw8jqjL – Alliance de la faune du zoo de San Diego (@sandiegozoo) 9 février 2023

Dans un communiqué mercredi, le San Diego Zoo Wildlife Alliance a déclaré Pat et ses semblables ne pèsent qu’environ trois sous américains. C’est la plus petite espèce de souris en Amérique du Nord. Ils tirent la partie “poche” de leur nom des poches dans leurs joues utilisées pour la nourriture et les matériaux de nidification. “Bien que petites, ces souris jouent un rôle crucial dans leurs écosystèmes en dispersant les graines de plantes indigènes et en encourageant la croissance des plantes grâce à leurs activités de creusage”, a déclaré l’alliance.

La San Diego Zoo Wildlife Alliance espère que l’histoire de Pat mettra en lumière une espèce en voie de disparition négligée. Les souris sauvages vivent à quelques kilomètres de l’océan Pacifique, mais la perte d’habitat et l’empiétement humain ont dévasté les animaux au point qu’on les croyait éteints. Remarquablement, un petit groupe de souris a été redécouvert en 1994 et il y a eu de l’espoir pour l’espèce depuis.

Le programme d’élevage du zoo a commencé en 2012, donc Pat a été l’une des premières réussites. Le programme se déroule bien, enregistrant 31 portées avec un total de 117 chiots au printemps et à l’été 2022 seulement. Les défenseurs de l’environnement relâcheront de nombreuses souris dans leurs habitats d’origine dans le but de reconstituer la population à l’état sauvage.

Pour emprunter une phrase de Star Trek, “Vive longtemps et prospère, Pat.”