La souris de jeu Razer DeathAdder V3 Pro fait l’objet d’une refonte et d’une option d’interrogation à 4 000 Hz

Razer autre la souris de jeu esports, la gamme DeathAdder, suit les traces de la société Vipère V2 Pro pour bon nombre de ses mises à jour du sans fil . Le prix du V3 Pro passe même de 130 $ pour le V2 Pro pour correspondre à celui de la Viper à 150 $. Il est disponible aujourd’hui. Son partenaire de lancement, le innove potentiellement en termes de vitesse pour les professionnels qui en ont besoin.

Les mises à jour de DeathAdder vont du passage au même capteur Focus Pro 30K (il est plus précis et prend en charge une plus large gamme de surfaces) à l’épaississement de son milieu pour un meilleur positionnement de la paume, à des modifications similaires pour réduire le poids et augmenter la durée de vie de la batterie.

Malgré les similitudes, le DeathAdder reste le modèle de taille moyenne de Razer. Razer a retiré environ 25 grammes de son poids, le ramenant à 63 grammes en retirant les poignées (le ruban adhésif prédécoupé est fourni avec), en abandonnant Chroma, en passant à six boutons sur huit (cinq programmables, plus un commutateur combiné d’alimentation et de DPI ) et le vidage Bluetooth.

D’autres changements de conception incluent le fait de rendre les lignes plus ambidextres, avec des courbes moins prononcées, bien qu’il s’agisse toujours d’une souris pour droitier. Les boutons du côté gauche sont légèrement plus hauts dans un arc un peu plus plat ; la molette de la souris est un peu plus haute (grâce au corps plus épais) ; il y a un nouveau rebord pour reposer votre annulaire ; et le plus visiblement, divisez les boutons gauche et droit mis à jour avec la dernière génération de commutateurs optiques de l’entreprise de l’ancienne conception unibody. Et il y a aussi maintenant une option blanche.

Parallèlement au lancement de DeathAdder V3 Pro, Razer lance également son . Dans ce cas, “hyper” signifie une interrogation à 4 000 Hz ou une recherche de mouvement de la souris toutes les 0,25 ms. La souris est livrée avec le dongle multidispositif 1 000 Hz existant ; le dongle HyperPolling est une option de mise à niveau pour 30 $. (Vous pourrez le précommander pour 165 $ sur le site de Razer.)

Bien que le taux d’interrogation plus élevé ait un certain sens, il y a des inconvénients si vous n’avez pas absolument besoin de la petite augmentation de la réactivité. L’un des plus importants est qu’il fait passer la durée de vie de la batterie de 90 heures à 1 000 Hz à 24 heures à 4 000 Hz. Et si vous avez besoin d’encore plus de fluidité, il y a toujours la Viper 8K filaire à 8 000 Hz.