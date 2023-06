La principale conseillère à la sécurité nationale du premier ministre dit qu’elle s’attend à ce que le responsable de la sécurité qui a divulgué des informations sensibles aux médias sur une tentative d’ingérence chinoise dans la politique canadienne – provoquant des mois de controverse sur l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes – soit arrêté et puni.

« La loi a été enfreinte. Des sources, des techniques ont été mises en péril. Notre crédibilité auprès de Cinq Yeux alliés a été mis en danger », a déclaré Jody Thomas à l’animatrice Catherine Cullen dans une interview exclusive avec CBC La maison qui sera diffusé samedi.

« Il existe de meilleures façons de faire cela », a déclaré Thomas lors de l’entretien – son premier depuis qu’il a été nommé conseiller à la sécurité nationale. « Il existe de meilleures façons de faire part de vos préoccupations au sein d’une agence de sécurité nationale. Il existe de meilleures façons d’essayer de faire la lumière sur ce sujet que de mettre en péril la sécurité nationale du Canada. »

À partir de la fin de 2022, une série d’articles parus dans Global News et le Globe and Mail décrivait une prétendue ingérence étrangère chinoise dans les élections canadiennes. Dans certains cas, les rapports étaient basés sur des fuites de renseignements top secrets. Le Globe and Mail finit par publié un article écrit par une source de sécurité nationale qui a fourni des informations au journal.

REGARDER: Le bailleur de fonds d’ingérence étrangère sera attrapé, dit Jody Thomas Le bailleur de fonds d’ingérence étrangère sera attrapé et puni, déclare le principal conseiller à la sécurité du Premier ministre Jody Thomas, conseiller du premier ministre pour la sécurité nationale et le renseignement, a déclaré que la personne qui a divulgué des informations aux médias sur l’ingérence chinoise dans les élections canadiennes sera arrêtée et punie, en raison des dommages qui en résultent pour la crédibilité du Canada à l’étranger et des risques pour les sources et les méthodes de renseignement.

La source a écrit qu’ils étaient motivés à s’exprimer parce qu' »il était devenu de plus en plus clair qu’aucune action sérieuse n’était envisagée. Pire encore, les preuves de hauts fonctionnaires ignorant l’ingérence commençaient à s’accumuler ».

Thomas a comparu à plusieurs reprises devant un comité parlementaire étudiant l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes. Elle a déclaré à CBC que la source avait eu tort de divulguer des informations sensibles au public.

« C’est incroyablement dérangeant à plusieurs niveaux. Premièrement, qu’ils ne soient pas au courant de ce qui a été fait. Deuxièmement, ils risqueraient notre sécurité nationale afin de divulguer des informations et d’acquérir une certaine notoriété … », a-t-elle déclaré.

« Trois, [that they] divulguer des parties d’informations qui ne racontent pas une histoire complète, qui semblent peut-être salaces et scandaleuses dans un titre, mais ne racontent pas l’histoire complète de ce qui a précédé l’élément de renseignement qui a été divulgué et ce qui est venu après et ce que l’analyse est et ce qu’on en a fait. »

REGARDER | La GRC examine une éventuelle intimidation d’un député conservateur : La GRC enquête sur les allégations selon lesquelles la Chine aurait intimidé le député conservateur Michael Chong Le commissaire de la GRC, Mike Duheme, a révélé aux députés que la force avait ouvert une enquête sur les allégations selon lesquelles la Chine aurait ciblé le député conservateur Michael Chong et sa famille. Il a également offert son aide à Élections Canada dans le cadre d’autres enquêtes impliquant Erin O’Toole et Jenny Kwan.

Lorsqu’on lui a demandé si la source avait encouragé une conversation sur la sécurité nationale dont les Canadiens avaient besoin, Thomas a déclaré qu’elle croyait « qu’il n’y a aucun avantage à fuir. Je ne concéderai jamais qu’il y a un avantage. »

« Il y a un avantage à avoir une conversation et il y a un avantage à s’assurer que les agences de sécurité sont plus ouvertes et plus directes avec les informations. »

Pourtant, Thomas a déclaré que les Canadiens doivent avoir une discussion sur ce que signifie vraiment la sécurité nationale, à quel point les citoyens devraient être préoccupés par ces rapports et ce qui est fait pour répondre à ces préoccupations et assurer la sécurité des élections.

Les libéraux sont mêlés à une longue controverse sur leur réponse aux allégations d’ingérence étrangère. Les agences de sécurité du Canada ont reconnu que des acteurs étrangers comme la Chine ont cherché à influencer les élections canadiennes – mais les examens du gouvernement ont indiqué que les élections canadiennes de 2019 et 2021 sont restées libres et équitables et que les résultats n’ont été modifiés par aucune ingérence.

David Johnston a démissionné de son poste de rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère après s’être prononcé contre une enquête publique. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Les partis d’opposition ont demandé au gouvernement de lancer une enquête publique sur la question. Le chef conservateur Pierre Poilievre a accusé le gouvernement d’organiser une opération de camouflage.

Poilievre a récemment écrit au ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, disant qu’après la démission de David Johnston en tant que rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, il ne suggérerait aucun nom de personnes susceptibles de mener une enquête publique tant que le gouvernement ne s’engagerait pas à en tenir une.

Thomas dit que Chong « aurait dû être informé »

Les critiques de la gestion de la situation par le gouvernement ont été particulièrement féroces en ce qui concerne une analyse du renseignement du SCRS de 2021 selon laquelle des responsables chinois pourraient avoir ciblé la famille à l’étranger d’un député canadien.

Ce député s’est avéré être Michael Chong, aujourd’hui porte-parole des conservateurs en matière d’affaires étrangères. Chong aurait été pris pour cible par Pékin en réponse à son plaidoyer en faveur de la minorité ouïghoure persécutée.

Chong lui-même n’a été informé du rapport du SCRS qu’il y a deux mois, lorsqu’il a été rapporté dans le Globe. Immédiatement après, le premier ministre Trudeau a déclaré que son bureau n’avait jamais reçu le document. Il a été contraint de revenir en arrière plus tard dans la semaine et de reconnaître qu’il avait été reçu mais pas porté à son attention.

« Je concéderai que Michael Chong aurait dû être informé que, même s’il n’y avait aucun risque physique pour sa famille, il y avait un intérêt pour sa famille en raison de son travail sur la motion ouïghoure. Je suis d’accord avec cela », a déclaré Thomas à Cullen. .

Thomas a imputé la mauvaise gestion du cas de Chong à « un processus insuffisant », mais a déclaré que des réformes avaient été mises en œuvre pour garantir que les informations de renseignement circulent plus efficacement vers les politiciens et les fonctionnaires.

« Je pense que, dans l’ensemble, l’intelligence exploitable est exploitée », a-t-elle déclaré. « C’était plus anormal qu’il n’y paraît, car nous parlons d’ingérence étrangère depuis un certain temps. »

Thomas a déclaré qu’elle pensait que l’appareil de sécurité nationale avait échoué lorsqu’il s’agissait de conseiller le gouvernement – ​​pas lorsqu’il s’agissait de produire ou de diffuser des renseignements.

« C’est ce que nous faisons des informations lorsque nous les lisons… Elles n’ont aucune valeur si elles ne sont pas suivies d’effet », a-t-elle déclaré. Thomas a ajouté qu’une « nouvelle gouvernance et une nouvelle responsabilité » aideraient à combler les lacunes là où les informations relatives à plusieurs départements peuvent avoir été laissées dans les limbes.