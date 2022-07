La source de Kylie Jenner dément les rumeurs de douche nuptiale

Après que Kylie Jenner se soit rendue en ville avec ses amis pour une “soirée entre filles” qui ressemblait beaucoup à une douche nuptiale, une source proche du magnat du maquillage dément les rumeurs qui circulent en ligne.

Les fans du clan Kardashian-Jenner savent déjà à quel point ils adorent les soirées à thème, alors quand Kylie est sortie en blanc tandis que ses amis étaient habillés en noir, beaucoup de gens ont immédiatement pensé qu’elle prenait une douche nuptiale. De plus, elle a récemment publié beaucoup plus de contenu sur les réseaux sociaux avec son petit ami, Travis Scott, ne faisant qu’alimenter davantage les rumeurs selon lesquelles le couple se dirigeait vers l’autel.

Ensuite, un compte Instagram prétendant être Mason Disick est apparu en ligne, confirmant que la sortie était bien une douche nuptiale. Mais même si le fils de 12 ans de Kourtney Kardashian et Scott Disick a déjà été arrêté pour avoir divulgué des secrets de famille, ils jurent que ce compte était un imposteur.

“… Je vais l’expliquer clairement : ce n’est PAS Mason sur ces faux comptes de médias sociaux qui parlent de notre famille”, a écrit Kourtney sur son histoire Instagram. “Et à la personne qui prétend sans relâche être Mason, ultra ultra ultra effrayant !!!!.”

Maintenant, une source proche de Kylie Jenner double via TheShadeRoom, disant à la publication que la soirée entre filles n’avait rien à voir avec un thème de mariage.

“Pas de douche nuptiale, juste une robe blanche, a déclaré la source. Ils ont ensuite confirmé: “Pour votre information, c’est un faux et ce n’est pas le compte de Mason.”

La source n’a pas vraiment dit que Kylie et Travis n’entendaient pas les cloches de mariage, juste que sa récente sortie n’était pas une douche nuptiale. Alors, peut-être que le couple de longue date et les parents de deux enfants ont de plus grands projets… seul le temps nous le dira !