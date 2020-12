WASHINGTON (AP) – Un nouveau comité d’action super politique républicain, Peachtree PAC, lance mercredi une campagne publicitaire télévisée de 43 millions de dollars en Géorgie, ajoutant à la vague d’argent versée dans deux élections au second tour du Sénat qui détermineront le contrôle de la chambre et la trajectoire de l’agenda du président élu Joe Biden.

Mais le financement derrière le groupe restera probablement un mystère jusqu’à ce que bien après le vote des urnes lors des élections du 5 janvier.

Les millions de dollars que le groupe prévoit de dépenser ne représentent qu’une petite partie de plus de 245 millions de dollars en publicité télévisée et radiophonique que le GOP prévoit déjà de libérer, selon les données de la société de suivi publicitaire Kantar / CMAG.

Pourtant, contrairement à d’autres groupes extérieurs similaires opérant dans l’État, Peachtree PAC a pris des mesures pour masquer qui sont ses donateurs jusqu’au 31 janvier, selon les registres de la Commission électorale fédérale. Ce n’est que le dernier exemple de la façon dont des groupes secrets peuvent dépenser des millions pour essayer d’influencer une élection avec peu de divulgation avant le vote.

«Les électeurs ont le droit de savoir qui essaie d’influencer leur vote», a déclaré Brendan Fischer, directeur de la réforme fédérale au Centre juridique non partisan de la campagne à Washington. «La divulgation des donateurs indique aux électeurs qui essaie de les influencer, et également qui pourrait bénéficier de l’élection d’un candidat en particulier.»

Peachtree PAC sera géré par le Sénat Leadership Fund, un groupe affilié au chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré le porte-parole de la SLF, Jack Pandol. Il a refusé de dire qui finançait le groupe.

Des groupes comme Peachtree PAC sont souvent appelés PAC «pop up», qui ont été adoptés par les républicains et les démocrates. Ils sont généralement constitués par des comités nationaux de partis ou des groupes affiliés, au milieu d’une élection très disputée. donné des noms à consonance locale qui démentent leurs origines à Washington.

«Le sort de notre pays est en jeu en Géorgie. Cette nouvelle activité par le biais de Peachtree PAC permettra d’articuler les enjeux ne pourraient être plus élevés car l’avenir de la liberté est sur les urnes », a déclaré le président de la SLF Steven Law dans un communiqué.

Les deux courses de deuxième tour de Géorgie ont débuté en novembre après que les Sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler n’aient pas réussi à obtenir plus de 50% des voix le jour du scrutin. Ils sont maintenant enfermés dans des compétitions serrées, Perdue affrontant le challenger démocrate Jon Ossoff, tandis que Loeffler, qui a été nommée à son siège, se bat contre Raphael Warnock pour terminer le mandat du sénateur républicain Johnny Isakson.

Si les républicains remportent une course, ils conserveront une faible majorité et la chambre servira de rempart contre les ambitions démocrates. Mais si les démocrates portent les deux, l’équilibre sera de 50-50 – avec le vice-président élu Kamala Harris délivrant des votes décisifs. Cela permettra à Biden de mettre en œuvre un programme plus ambitieux, en supposant qu’il puisse garder ses collègues démocrates à bord.

CNN a été le premier à signaler que le Sénat Leadership Fund exploitait Peachtree PAC.