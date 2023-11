La soupe poulet et nouilles la plus simple pour la saison la plus chargée

Qu’y a-t-il d’autre dans mon congélateur ? Il y a un sac de maïs congelé dans lequel j’ai coupé les épis excédentaires en août après être devenu un peu fou au marché de producteurs. Quelle que soit la manière dont vous l’obtenez, le maïs surgelé est idéal pour des recettes comme celle d’Ali Slagle. cuisses de poulet en une poêle avec maïs à la crème de noix de coco. J’aime particulièrement la façon dont le lait de coco apprivoise le piment serrano et le gingembre frais dans la sauce, tandis qu’une touche de citron vert rehausse le tout à la fin. (Nous avons beaucoup d’autres idées de dîners au poulet à la poêle ici.)

Celui d’Éric Kim orzotto à la carbonara se prépare également facilement dans une poêle, avec de l’orzo, les minuscules pâtes en forme de riz, remplaçant les spaghettis habituels. Il fait cuire l’orzo dans du bouillon de poulet jusqu’à ce qu’il ait l’aspect brillant et la texture onctueuse du risotto, et l’assaisonne avec du guanciale, du pecorino et beaucoup de poivre noir. Les jaunes d’œufs fouettés ajoutent de la richesse et du poids à la finale.

Pour un dîner à la poêle sans viande, vous ne pouvez pas faire mieux que celui de Kay Chun. Saag Paneer avec son mélange soyeux d’épinards, d’épices et d’une touche de crème, peut-être entassé sur une assiette de riz basmati fumant. Ce plat fonctionne tout aussi bien avec du tofu si vous le préférez ou si vous ne pouvez pas obtenir le paneer.

En parlant de tofu, le cinq étoiles de David Tanis mapo tofu végétalien la recette a accumulé plus de 3 000 critiques célébrant son délice. Vous aurez besoin de grains de poivre du Sichuan et de doubanjiang (pâte de fèves fermentée) pour le préparer, mais ils sont faciles à trouver en ligne et dans les épiceries asiatiques.

Maintenant que j’ai surmonté mon virus, j’ai envie de quelque chose de citronné, sucré et acidulé pour le dessert ce soir. Mon barres de citron à l’huile d’olive et au sel marin sont la bouchée parfaite et satisfaisante.