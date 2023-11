La soupe au poulet aide-t-elle vraiment à guérir un rhume ? — Les médecins interviennent

Santé





Nous avons tous entendu le vieil adage selon lequel la soupe au poulet sert également de médicament, mais peut-elle vraiment aider à soulager les symptômes du rhume, surtout en automne et à l’approche de l’hiver ?

Fox News Digital a contacté des experts pour savoir si cet aliment réconfortant séculaire avait des pouvoirs de guérison.

Même si elle ne guérit pas réellement un rhume, la soupe poulet et nouilles peut aider à atténuer certains des symptômes associés au rhume ou à la grippe, a déclaré Kara Collier, diététiste nutritionniste et co-fondatrice de Nutrisense à Chicago.

“Les légumes et les assaisonnements, comme l’ail et les herbes, qui entrent dans la soupe au poulet peuvent également fournir des minéraux, des antioxydants et des acides aminés importants qui aident à soutenir le système immunitaire de notre corps”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

“En particulier, le poulet est une excellente source d’acide aminé cystéine, qui aide à fluidifier le mucus et à gérer les symptômes du rhume et de la grippe.”

Le bouillon qui sert de base à la soupe au poulet peut également fournir des liquides et des électrolytes qui aident le corps à combattre les infections, a noté Collier.

“Vos stratégies d’hydratation habituelles peuvent ne pas être appétissantes ou ne pas répondre à vos besoins accrus lorsque vous ne vous sentez pas bien, donc avoir quelque chose d’apaisant et facile à consommer fait une différence”, a-t-elle déclaré.

“Le bouillon chaud lui-même peut également aider à ouvrir les voies nasales et de la gorge encombrées, ce qui aide à mieux gérer les symptômes du rhume et de la grippe.”

De plus, la soupe au poulet est un moyen facile d’obtenir des micronutriments, des macronutriments et des liquides importants lorsque vous êtes malade et que vous n’avez peut-être pas d’appétit pour d’autres aliments.

“La soupe au poulet peut être un moyen simple et apaisant d’obtenir des protéines, des glucides et des légumes lorsque nous sommes par ailleurs limités”, a déclaré Collier.

Le Dr Andrew Petersen, médecin de Forum Health dans l’Utah, a noté que le bouillon de poulet regorge de protéines et de peptides qui peuvent fournir un regain d’énergie pour une fonction immunitaire adéquate.

“Une soupe au poulet maison saine contient généralement des légumes comme des carottes, du céleri et des oignons”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

La soupe au poulet est un moyen facile d’obtenir des micronutriments, des macronutriments et des liquides importants lorsque vous êtes malade et que vous n’avez peut-être pas d’appétit pour d’autres aliments. Getty Images

« Dans une soupe, ces ingrédients sont bien cuits et donc faciles à digérer, ce qui est important quand on est malade. »

Entre les acides aminés et les vitamines B présents dans le bouillon et les vitamines et minéraux contenus dans les légumes, la soupe au poulet est un bon choix pour aider quelqu’un à se remettre plus rapidement d’un rhume ou d’une grippe, a déclaré Peterson.

“Il est beaucoup plus susceptible d’être utile qu’un simple repas glucidique avec un excès de sucres qui exacerberait l’inflammation causée par la maladie virale”, a-t-il déclaré.

Autres aliments qui aident contre le rhume et la grippe

Au-delà de la soupe au poulet, Collier a cité plusieurs autres aliments qui peuvent aider à soulager les symptômes du rhume et de la grippe :

Tous les bouillons sont bénéfiques en raison du liquide et des électrolytes, en particulier le bouillon d’os, qui contient également du collagène et des acides aminés qui aident à favoriser la guérison.

Les agrumes contiennent des micronutriments qu’ils offrent, notamment de la vitamine C pour soutenir l’immunité.

D’autres fruits, comme les bananes et les baies, contiennent des fibres, des minéraux et des antioxydants.

L’ail et le gingembre aident à soutenir la fonction immunitaire.

Les sources d’acides gras oméga-3, comme le saumon, aident à réduire l’inflammation.

Les liquides comme les thés chauds agissent comme un décongestionnant naturel.

Une chose à considérer est que les niveaux de glucose ont tendance à être plus élevés lorsqu’une personne ne se sent pas bien, a noté Collier.

« Lorsque nous sommes malades, notre corps libère une cascade hormonale qui contribue à renforcer notre réponse immunitaire », a-t-elle déclaré.

« Ce changement hormonal nous amène à produire plus de glucose et à être légèrement moins sensibles à l’insuline. Bien que cela soit important pour lutter contre les infections, cela conduit souvent à des valeurs de glucose supérieures à la normale.

Les médecins ont déclaré que tous les bouillons sont bénéfiques en raison du liquide et des électrolytes, en particulier le bouillon d’os.

À la lumière de cela, elle recommande d’être conscient de la quantité de glucides et de boissons sucrées que vous consommez lorsque vous êtes malade.

“Si vous le pouvez, gardez les nouilles de votre soupe poulet et nouilles équilibrées en ajoutant beaucoup de poulet et de légumes, et essayez d’associer vos fruits avec des protéines pour maintenir le glucose (et les niveaux d’énergie) stables”, a déclaré Collier.











