Les scientifiques ont détecté ce que l’on pense être la souche de Covid mutée dans le monde alors que les craintes croissent que de nouvelles super variantes pourraient prolonger la pandémie.

L’équipe d’experts a révélé ses conclusions dans un document de recherche pré-imprimé qui rapporte que la variante du coronavirus porte 34 mutations.

Des scientifiques ont découvert la nouvelle variante du virus en Afrique qui comporte 34 mutations[/caption]

Et parmi ces changements, il y en a 14 au sein de la protéine de pointe – la partie du virus qu’elle utilise pour pénétrer dans les cellules humaines et rendre les gens malades.

La variante brésilienne a 18 mutations au total, avec 10 mutations dans le pic, tandis que la souche britannique a 17 mutations, dont huit dans la protéine clé.

La nouvelle variante apparente contient également le changement inquiétant de E484K – appelé «mutation d’échappement» – qui aide le virus à battre les anticorps et arrive dans d’autres souches inquiétantes.

La variante d’intérêt (VOI) a été découverte chez trois voyageurs aériens qui arrivaient en Angola en provenance de Tanzanie à la mi-février – les deux pays étant sur la liste rouge du Royaume-Uni depuis janvier.

Des scientifiques du ministère angolais de la Santé, du CDC africain, des universités d’Oxford et du Cap et de l’organisme de recherche multi-institutionnel KRISP ont averti que la variante nécessitait une «étude urgente».

Ils ont également mis en garde contre le danger car la Tanzanie a une «épidémie largement non documentée» avec «peu de mesures de santé publique en place» – le nombre officiel de cas étant de seulement 509 infections et 21 décès.

Le gouvernement tanzanien s’est engagé dans le déni de Covid et le président John Magufuli a appelé à des prières et à une vapeur infusée d’herbes pour vaincre le virus jusqu’à sa mort subite en mars.

On craint que la propagation déchaînée du virus à mesure que les cas augmentent, alimente ces mutations – ce qui pourrait permettre au bogue de devenir plus mortel, plus transmissible et plus apte à éviter les anticorps.

Le Dr William A. Haseltine, un ancien professeur de Havard, a déclaré au Sun Online que la nouvelle variante est «très préoccupante» en raison de son nombre élevé de mutations, du type de mutations et du fait qu’elle semble provenir d’une «lignée» virale différente. .

La plupart des variantes notables remontent à la souche B1 – mais les nouvelles variantes semblent avoir évolué à partir d’une source différente.

Il a également fait part de ses préoccupations concernant le «vide d’information» en provenance de la Tanzanie, qui entrave la surveillance des nouvelles mutations potentiellement dangereuses.

«Ces mutations pourraient augmenter la concentration du virus chez les personnes infectées, ce qui peut aider à prolonger l’infection et augmenter la transmissibilité», a déclaré le Dr Haseltine au Sun Online.

Il a ajouté: «La variante tanzanienne démontre l’énorme polyvalence de ce virus.

«À l’origine, beaucoup s’attendaient à ce que ce virus soit relativement stable, mais il nous montre avec cette variante et d’autres, que ce n’est pas réellement le cas.»

Dans le papier, l’équipe a averti que la «constellation de mutations» pourrait signifier que le variant est plus résistant aux anticorps et aux vaccins et pourrait également être plus infectieux.

Il y a un vide d’information en provenance de Tanzanie, qui doit être traité rapidement pour les Tanzaniens et pour la santé du monde.

Dr William A. Haseltine

Le nouveau VOI a été temporairement surnommé A.VOI.V2, tandis que le Dr Haseltine l’a appelé la «variante Tanzanie».

Et le Human Vaccines Project a déclaré que le virus portait «plus de mutations» que n’importe quelle souche précédente.

Il survient alors que les craintes grandissent que les épidémies de Covid endémiques à travers le monde – comme au Brésil et en Inde – pourraient faire dérailler les efforts pour vaincre la pandémie.

Le Brésil a été décrit comme un «Fukushima biologique» en raison de la propagation incontrôlée, tandis que l’Inde atteint des niveaux records d’infection avec plus de 200 000 nouveaux cas chaque jour.

Les deux ont engendré de nouvelles variantes telles que le P1 du Brésil et le Covid «double mutant» d’Inde.

Les chefs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont averti que l’épidémie mondiale était «loin d’être terminée» alors que les super variantes continuaient à augmenter.

Le nombre de cas quotidiens dans le monde atteint maintenant des sommets depuis le sommet de la pandémie l’année dernière, avec plus de 800 000 infections quotidiennes.

L’épidémie en Tanzanie a été « largement non documentée » en raison de la propagation de Covid sceptisim[/caption]

De nouvelles mutations sur le coronavirus peuvent rendre plus difficile pour le système immunitaire du corps, qui a été préparé à rechercher la souche «originale», soit par vaccination, soit par une infection antérieure, pour la reconnaître.

Les anticorps – des protéines produites par le système immunitaire pour combattre le virus – peuvent être plus faibles contre les nouvelles souches.

La menace de nouvelles souches de coronavirus signifie également que des masques et une distanciation sociale pourraient être nécessaires jusqu’en 2022, malgré le déploiement du vaccin, et il n’est pas clair quand les contrôles aux frontières seront assouplis.

Et c’est redouté si une nouvelle variante s’imposait, d’autres verrouillages pourraient être nécessaires pour freiner et arrêter la propagation.

Des études ont montré que les vaccins actuels fonctionnent toujours contre de nouvelles variantes, mais peuvent être moins efficaces.

Les scientifiques travaillent déjà sur des vaccins modifiés pour aider à faire face à de nouvelles mutations à l’avenir, tout comme le vaccin contre la grippe qui est modifié chaque année

Le Dr Haseltine a déclaré au Sun Online qu’il était «absolument critique» que la propagation effrénée de Covid dans des pays comme le Brésil et l’Inde soit régie pour vaincre la pandémie.

Et il a averti que les zones où il y avait des failles dans la surveillance mondiale de Covid, comme en Tanzanie, pourraient provoquer d’autres mutations surprises.

Il a déclaré: «Plus le virus se propage, plus il y a de variantes, et plus le virus risque d’augmenter sa transmissibilité, d’échapper à notre réponse immunitaire et d’augmenter sa virulence.

«En plus des flambées au Brésil et en Inde, nous ajouterions des flambées en Europe de l’Est, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, y compris ici aux États-Unis.

«Il y a un vide d’information en provenance de Tanzanie, qui doit être résolu rapidement pour les Tanzaniens et pour la santé du monde.»

Le principal expert a averti que les mutations virales constituaient une «menace sérieuse» pour notre arsenal actuel de vaccins – et il se peut qu’il existe déjà des variantes qui évitent les coups de première génération.

« Nous pensons, en raison d’un manque de surveillance systématique, qu’il existe, pour l’instant, des variantes non observées avec des propriétés améliorées pour augmenter la transmission, la maladie et l’évasion immunitaire », a-t-il déclaré.

Cependant, il a ajouté qu’il est «essentiel» que le plus grand nombre de personnes possible se fasse vacciner le plus rapidement possible.

S’adressant au Collège royal des médecins d’Édimbourg la semaine dernière, l’envoyé spécial de l’OMS, le Dr David Nabarro, a déclaré que de nouvelles variantes seraient un phénomène «régulier» alors que le virus est encore répandu dans le monde.

Il a averti: «La pandémie est loin d’être terminée. Chaque semaine, nous avons vu quatre millions et demi de cas signalés et nous savons qu’il s’agit d’une énorme sous-estimation.

«Et nous assistons toujours à un nombre vraiment important de décès – près de trois millions.

Le Dr Tony Lockett, de l’Institut des sciences pharmaceutiques du King’s College de Londres, avait précédemment parlé au Sun Online de la perspective d’une nouvelle mutation dévastatrice émergeant de la propagation effrénée dans le monde.

Il a déclaré: «L’effet – eh bien, cela pourrait être dévastateur – bien pire que l’original, car les jeunes pourraient devenir plus malades et ceux qui ont eu le virus sont réinfectés avec la nouvelle souche.

«C’est vraiment très effrayant.»

Cela s’est produit au moment où il avait été averti que les mutations du coronavirus pourraient rendre les vaccins superflus en moins d’un an, selon une enquête d’épidémiologistes menée par The People’s Vaccine Alliance.