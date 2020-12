Affirmant que le modèle Instagram dont les clichés fortement édités l’ont rendue célèbre dans le monde entier en tant que sosie d’Angelina Jolie a été condamné à une décennie de prison par la police des mœurs, un journaliste iranien a supplié l’actrice de l’aider.

Fatemeh Khishvand de Téhéran, qui passe par Sahar Tabar sur Instagram, vient d’être condamnée à dix ans de prison pour «Promouvoir la corruption publique», a déclaré vendredi le journaliste Masih Alinejad.

J’appelle Angelina Jolie à aider une fille iranienne de 19 ans qui a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir utilisé du maquillage et Photoshop pour se transformer en Angelina.

La République islamique a une histoire de tourmenter les femmes. Nous devons être unis contre cet apartheid de genre

le «La République islamique a une histoire de tourmenter les femmes. Nous devons être unis contre cet apartheid de genre », Alinejad a déclaré dans un message vidéo faisant appel à Jolie.

Khishvand, alias Sahar, est devenue mondialement connue en 2017, après avoir publié des photos d’elle-même après une chirurgie esthétique qui la faisait ressembler au personnage animé. «Épouse cadavre» et ressembler à Jolie dans l’une de ses phases les plus décharnées.

«Tabar» accumulé près d’un demi-million d’abonnés sur Instagram.

Elle a admis plus tard que les photos avaient été fortement retouchées et filtrées dans un souci d’expression artistique, cependant.

Après avoir attiré l’attention des médias, Khishvand a déclaré aux journalistes qu’elle avait subi une chirurgie plastique – une liposuccion et une modification de son nez et de ses lèvres – mais rien de tel que les 50 + procédures qui ont été initialement rapportées par des personnes trompées par son apparence Instagram.

« C’est Photoshop et le maquillage, » elle a dit aux journalistes. «Chaque fois que je publie une photo, je peins mon visage d’une manière de plus en plus amusante. C’est une manière de s’exprimer, une sorte d’art. Mes fans savent que ce n’est pas mon vrai visage. «

Cela n’a cependant pas plu aux autorités iraniennes, qui ont arrêté Khishvand en octobre de l’année dernière. Elle a été accusée de blasphème, d’incitation à la violence, d’encouragement des jeunes à la corruption et de gain de revenus par des moyens inappropriés, selon l’agence de presse iranienne Tasnim.

L’âge de Khishvand au moment de l’arrestation était de 22 ans. Dans son appel à la célébrité hollywoodienne, cependant, Alinejad a déclaré que Tabar était plus jeune que cela.

«Sahar Tabar n’a que 19 ans. Sa blague l’a amenée en prison,» dit-elle. «Sa mère pleure tous les jours pour que sa fille innocente soit libérée. Chère Angelina Jolie! nous avons besoin de votre voix ici. Aidez nous. »

