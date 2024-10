La sortie royale du designer Charles Zana à Art Basel

Situé à l’extrémité nord de la place de la Concorde, l’Hôtel de la Marine est un ancien palais du XVIIIe siècle commandé par le roi Louis XV. Son histoire riche inclut le fait d’être la maison de la Garde-Meuble royal, l’institution responsable de la sélection, de l’achat et de l’entretien des meubles du roi. Les joyaux de la couronne y furent également conservés jusqu’à leur vol lors de la Révolution française. Pendant les deux siècles suivants, il servit de siège administratif à la Marine nationale — jusqu’en 2015, date à laquelle il fut confié au Centre des Monuments Nationaux, restauré et renaît en musée en 2021.

C’est le lieu le plus grandiose pour présenter la dernière collection de meubles de l’architecte et designer français Charles Zana, dans le cadre d’une exposition de cinq jours intitulée ITER (« chemin » en latin), qui se tiendra cet automne lors d’Art Basel à Paris. «J’ai aimé l’idée de faire quelque chose d’éphémère», explique Zana, qui reprendra des appartements privés, une enfilade de six pièces imprégnée de détails architecturaux emblématiques du XVIIIe siècle.

Ces modèles classiques ne se démodent jamais. Plus que de simples meubles, ils véhiculent une certaine attitude face à la vie

La même qualité de fabrication caractérise la ligne de meubles éponyme de Zana, qu’il a lancée en 2022 dans le prolongement de l’agence d’architecture et de design d’intérieur qu’il a créée en 1990. Résolument moderne, sa collection célèbre les matériaux nobles : chêne et noyer, velours, laiton et marbre. — et a une forte présence, dessinée dans des formes épurées et des formes et des proportions imposantes. Prenez, par exemple, la chaise « Franck » (un hommage à Jean-Michel Frank), qui se distingue par ses bras et ses pieds élancés forgés en laiton, et son siège rembourré profond en forme de cube ressemblant à un pouf ou un pouf suspendu. Le lit « Teddy », initialement conçu comme un élément sur mesure pour une chambre circulaire dans un projet londonien, ressemble à un canapé-lit luxueux avec une tête de lit surdimensionnée et cocooning.

L’Hôtel de la Marine, ancien palais du XVIIIe siècle commandé par le roi Louis XV, est aujourd’hui un musée © Jean-Pierre Delagarde

On est bien loin de la maison d’enfance de Zana à Paris. Il se souvient des intérieurs emblématiques des années 1970 – couleurs vives et mélange éclectique de meubles, souvent dans des matériaux « nouveaux » – et de l’esprit moderne des années Pompidou. Le père de Zana, éditeur et collectionneur reconnu, privilégiait les œuvres vibrantes et rétro-futuristes des designers de l’époque, comme Pierre Paulin et Verner Panton, qu’il mélangeait aux rééditions Bauhaus de Knoll.

Aujourd’hui, peu de ces moments du design s’infiltrent dans le travail de Zana : un portefeuille toujours croissant d’hôtels, de villas privées et d’adresses de luxe, comme la boutique Goyard à Monte Carlo ou le salon de coiffure de David Mallett à New York. Il s’appuie sur le classicisme de l’architecture française du XVIIIe siècle et le savoir-faire de la période art déco, période fertile pour le design français, grâce à la production d’architectes-concepteurs tels que Frank et Pierre Chareau. « Ces modèles classiques ne se démodent jamais. Plus que de simples meubles, ils véhiculent une certaine attitude face à la vie », dit-il à propos de leur influence durable.

Charles Zana avec sa chaise ‘Franck’ © Luna Conte

Il admire et collectionne également le travail des grands maîtres du design italien Ettore Sottsass et Carlo Scarpa, bien que leur travail fournisse sa maison plus que sa planche d’inspiration : « Ils ont repoussé les limites et ils étaient plus que des architectes, ils étaient des philosophes, et cela m’intéresse. . . mais je m’intéresse également aux considérations domestiques, à la manière dont cela fonctionne dans une maison », dit-il à propos de ses créations.

En effet, la mise en scène de la nouvelle exposition présentera 20 styles de mobilier pour la maison, dont 14 sont soit nouveaux, soit revisités avec de nouveaux tissus et matériaux. La tête de lit « Teddy » est coulée dans un nouveau tissu brodé par Lesage de délicats motifs ocre chaud qui ressemblent à du lichen « mangeant le lit », comme il dit.

Ensuite, il y a le bar « Ernest » (du nom d’Hemingway), un bar entièrement équipé dissimulé par des portes doubles fabriquées en marbre Breccia Fantastica – assemblées dans un effet de livre assorti, de sorte qu’elles se reflètent de façon spectaculaire – montées sur du noyer massif. Il présentera également sa première chaise longue, dessinée aux lignes courbes et fabriquée en chêne, ainsi qu’une nouvelle chaise de lecture en noyer et bronze, recouverte d’un tissu luxuriant de couleur caramel.

Le lit « Teddy », initialement conçu comme un article sur mesure pour une chambre circulaire, a été mis à jour dans un nouveau tissu ©Vincent Leroux

« Charles trouve ce mariage parfait entre envie de modernité et sobriété, mais sans sacrifier la beauté des matériaux, l’originalité et la finesse de l’artisanat et le confort », déclare Hervé Lemoine, directeur du Mobilier National, le Garde-Meuble contemporain. , qui a suivi de près la carrière de Zana. « Ce qui caractérise aussi son travail, c’est une maîtrise sophistiquée des relations volumiques entre le mobilier et l’espace, quitte à nous surprendre avec des propositions qui n’ont rien de classiques.

L’exposition présentera également plusieurs tableaux de l’artiste viennoise Martha Jungwirth, 84 ans, prêtés par la Galerie Thaddaeus Ropac. Zana a découvert pour la première fois les peintures abstraites vives de Jungwirth à la Biennale de Venise, au sein de la Fondation Giorgio Cini, et a été frappée par « l’explosion de couleurs ». Cette combinaison fait partie d’une perspective mondiale nécessaire. «Aujourd’hui, il s’agit de . . . intégrant la musique, l’art et le style de vie », dit Zana à propos de l’évolution de son travail. « Il ne s’agit pas seulement d’avoir de beaux intérieurs : à travers les choix que vous faites, vous exprimez quelque chose sur votre moi intérieur. »

ITER se déroule à l’Hôtel de la Marine, Place de la Concorde, 75008 Paris du 15 au 20 octobre. zana.fr

