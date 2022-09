Kareena Kapoor Khan a été vue quittant le théâtre à la hâte avec Taimur Ali Khan et son mari, l’acteur Saif Ali Khan, après que son frère et sa belle-sœur ont regardé Ranbir Kapoor et Brahmastra d’Alia Bhatt. L’actrice a complètement ignoré les paparazzi qui ont insisté pour que Bebo pose. Alors que l’actrice était pressée, cela a suscité des suppositions folles de la part des internautes, où l’un des internautes a commenté : “Lol c’est soit les effets spéciaux avec l’écran rouge étaient trop nombreux et ont du mal à voir, soit ils fuient le film” . Kareena et Saif ont été aperçus au sport avec des enfants et marchaient à distance l’un de l’autre, ce qui a conduit à des spéculations sur le cruel se livrant à une bagarre, il est clair que les médias sociaux ont fait beaucoup de chômeurs.