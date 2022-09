Malaika Arora est l’une des divas les plus en vogue. Elle porte ce qu’elle veut porter sans se soucier de ce que les autres pourraient en ressentir. Malaika Arora a été vue à Bandra dans une chemise oversize en soie blanche de Balenciaga. La fashionista et entrepreneure l’a associée à des bottes noires. La chemise en soie blanche siglée Balenciaga est proposée à près de 1 200 dollars. Malaika Arora est une grande adepte des chemises oversize. Elle l’associe à un short, ou l’accessoirise d’une large ceinture. Elle a dit que son style est un mélange de chic et de street style, et ce look est à sa hauteur. Nous avons vu Alia Bhatt dans un look similaire ces derniers temps.

Comme prévu, des internautes l’ont trollée en lui demandant si elle avait oublié de porter le bas. D’autres ont demandé si la chemise appartenait à Arjun Kapoor. Malaika Arora est imperturbable par les commentaires sur son habillage. Elle a dit qu’elle adorait le style de Rihanna et de Beyonce mais estime que le public indien n’est pas très réceptif à voir des femmes locales s’habiller comme ça. Elle pense qu’ils sont d’accord avec le fait que les occidentaux le fassent, mais qu’ils ont deux poids deux mesures en ce qui concerne les habitants.

Malaika Arora a fait la une des journaux pour sa relation avec Arjun Kapoor. Ils n’ont pas parlé de quand ils se sont mariés. Le beau gosse a dit qu’il s’inquiétait pour son fils avant qu’ils ne soient rendus publics. Malaika Arora s’intéresse également à diverses industries du style de vie et du bien-être. L’actrice qui fait du yoga au quotidien se fixe des objectifs mode et corporels au quotidien.