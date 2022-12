La sortie I’m A Celebrity d’Olivia Attwood expliquée par Chris Moyles – y compris un moment de choc qui n’a jamais été montré aux téléspectateurs

La sortie I’m A Celebrity d’OLIVIA Attwood a été expliquée par Chris Moyles, y compris un moment de choc qui n’a jamais été montré aux téléspectateurs.

La star, 31 ans, a été contrainte de se retirer pour des raisons médicales lors d’une sortie choc au début de la série.

Rex

Il a ensuite été révélé qu’après des tests sanguins anormaux, Olivia a été transportée d’urgence à l’hôpital et a dit qu’elle était dangereusement anémique, ainsi que de faibles niveaux de sodium et de potassium.

Discutant de sa sortie, Chris, 48 ​​ans, qui a également participé à l’émission cette année, a expliqué ce qui s’était passé.

Il a dit: “Eh bien, tout d’abord, mon premier pote là-bas était Olivia. Nous nous sommes tous sentis tellement désolés pour elle parce qu’elle a fait tout le chemin jusqu’au camp, a trouvé son hamac et s’est dit « d’accord, je vais dormir dans un hamac ». Posé un sac, est entré dans le Bush Telegraph, a eu une conversation, est revenu.

En savoir plus sur Chris Moyles GÊNANT Chris Moyles frappe brutalement Matt Hancock dans l’émission I’m a Celebrity coming out silence radio Chris Moyles révèle une querelle secrète I’m A Celebrity alors qu’il snobe le candidat

« Je pense qu’elle est restée jusqu’à l’arrivée de la nourriture. Et puis elle a disparu. Et vous partez et vous discutez dans le Bush Telegraph quand vous le souhaitez, ce qui est bien.

Il a continué à expliquer qu’ils avaient bavardé un peu avant de demander où Olivia était allée.

Continuant à parler sur The Chris Moyles Show sur Radio X, il a déclaré: “Nous nous disons” oh, peut-être qu’elle est juste allée en médecine ou quelque chose comme ça “. Parce que je savais qu’ils la surveillaient juste parce qu’on avait passé un peu de temps ensemble avant, et quand je dis un peu de temps, 24 heures.

“Et puis elle n’est jamais réapparue et nous sommes comme” nous supposons qu’elle est partie “. Mais nous étions comme ‘eh bien, elle était de bonne humeur. Ce n’est pas comme si elle était partie, je ne peux pas faire ça avec ces idiots et je suis parti ».





« Mais d’après ce que je crois, elle va bien. Elle est toute bonne. Et nous n’avons même pas eu l’occasion d’échanger nos numéros avec elle car nous n’avions pas nos téléphones.

Discutant de son choc d’avoir à quitter le temps, Olivia a déclaré: “” J’avais tellement peur, je me disais ‘qu’est-ce qui ne va pas avec moi?’. Ils n’ont pas pu me répondre, ils m’ont juste dit qu’ils devaient m’emmener immédiatement à l’hôpital.

“Les résultats étaient vraiment, vraiment bas quand ils les ont mis dans leur lecteur et ils ont consulté un autre médecin hors site. J’ai fait faire ces prises de sang en Angleterre avant de partir, et elles étaient bonnes. J’étais confus et bien sûr très, très inquiet.

« C’était comme le plus long voyage de tous les temps – je ne savais pas quoi penser. Je me demandais si j’avais attrapé un virus, étais-je enceinte ? Toutes ces choses me passaient par la tête. »

Rex