La sortie explosive de Mick Carter d’EastEnders révélée alors que Danny Dyer quitte le savon

LE TEMPS presse pour Janine Butcher alors que ses mensonges commencent à la rattraper plus que jamais.

Mais sa chute potentielle mène également à la sortie tant attendue d’EastEnders de Mick Carter. Comment tout cela va-t-il se dérouler ?

Mick Carter fera ses adieux à ses fans dans les prochaines scènes de Noël du feuilleton BBC One

Shirley Carter a été sur Janine Butcher

Mais pourra-t-elle vraiment l'exposer ?

L’acteur Danny Dyer a annoncé qu’il quitterait le drame basé à Londres plus tôt en 2022.

Sa sortie a été taquinée pour être diffusée pendant la période des fêtes – et le moment est venu pour lui de dire au revoir à ses fans après neuf ans dans le programme.

Le matin de Noël arrive à Albert Square, mais la mère de Mick, Shirley (représentée par Linda Henry), trouve que c’est l’occasion idéale de lui faire découvrir la vérité sur Janine Butcher (Charlie Brooks).

La femme dure de Walford est déterminée à exposer la méchante pour qui elle est vraiment après avoir découvert toutes ses intrigues.

Mais Shirley n’a toujours pas reconstitué le puzzle complet.

Malgré cela, elle se dirige vers The Vic avec Linda Carter (Kellie Bright) à ses côtés et les choses vont s’aggraver avec l’arrivée de Jada Lennox.

La mère adolescente arrive pendant que Shirley fait la paix avec Mick, incitant Janine à intervenir et à l’éloigner de Linda.

Désespérée de brouiller les pistes, Janine est stupéfaite lorsqu’elle invite Shirley et Linda au déjeuner de Noël – mais un autre choc la secoue encore plus.

Malheureusement pour Janine, la vérité est toujours découverte d’une manière ou d’une autre à Albert Square.

Tout l’enfer se déchaîne plus tard dans The Vic lorsque des secrets et des mensonges sont enfin révélés.

Le monde de Mick implose autour de lui et il est sous le choc alors qu’il est forcé de faire face à la dure réalité.

Qu’est ce qu’il va faire?

Pourrait-il se battre pour son amour pour Linda et voir la vraie nature de Janine ?

Qu’il accepte la vérité ou non, une chose est certaine : Mick passe son dernier Noël à Walford.

Le lendemain, les résidents se réveillent avec la nouvelle déroutante que The Vic n’ouvrira pas.

Ils sont bientôt stupéfaits lorsqu’ils entendent parler des événements de la nuit précédente.

Lorsque tout le monde sur la place a enfin eu vent de ce qui s’est passé à Noël, la pauvre Scarlett Moon est malmenée et devient la cible de la rage de quelqu’un.

Qui l’aura pour elle?

Comment Mick partira-t-il ?

Cela et plus sur EastEnders.

Charlie Brooks est également prête pour sa propre sortie

Shirley et Linda apprivoisent

Comment la sortie de Mick va-t-elle se dérouler ?