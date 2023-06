La sortie explosive de Boris Johnson du Parlement laisse la politique britannique sous le choc

LONDRES (AP) – L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a laissé le chaos dans son sillage samedi après avoir quitté le Parlement en s’en prenant à ses collègues législateurs qu’il a accusés de l’avoir évincé dans une «chasse aux sorcières».

Alors que les opposants se moquaient de lui, le gouvernement conservateur a absorbé le choc d’un autre tremblement de terre de Johnson, tandis qu’un groupe de fidèles partisans a insisté sur le fait que l’ancien chef de division britannique pouvait encore faire son retour.

Moins d’un an après avoir été expulsé de son poste de Premier ministre par son propre parti conservateur, Johnson a démissionné de manière inattendue de son poste de législateur vendredi soir – « du moins pour le moment », a-t-il déclaré dans une déclaration de démission auto-justifiée.

Johnson a démissionné après avoir été informé qu’il serait sanctionné pour avoir induit le Parlement en erreur sur le «partygate», une série de rassemblements enfreignant les règles dans le bureau du Premier ministre pendant la pandémie de coronavirus. Johnson faisait partie des dizaines de personnes condamnées à des amendes par la police pour des soirées nocturnes, des soirées arrosées et des «vendredis à l’heure du vin» qui ont enfreint les restrictions que le gouvernement avait imposées au pays.

Johnson a reconnu avoir induit le Parlement en erreur lorsqu’il a assuré aux législateurs qu’aucune règle n’avait été enfreinte, mais il a déclaré qu’il ne l’avait pas fait délibérément, croyant sincèrement que les rassemblements étaient des événements de travail légitimes.

Un comité de normalisation enquêtant sur lui semble voir les choses différemment. Johnson a démissionné après avoir reçu le rapport du Comité des privilèges, qui n’a pas encore été rendu public. Johnson risquait d’être suspendu de la Chambre des communes si le comité découvrait qu’il avait menti délibérément.

Johnson, 58 ans, a qualifié le comité de « tribunal kangourou » déterminé à « me chasser du Parlement ».

« Leur objectif depuis le début a été de me déclarer coupable, quels que soient les faits », a déclaré Johnson.

Le comité, qui compte une majorité de membres conservateurs, a déclaré que Johnson avait « mis en cause l’intégrité » de la Chambre des communes avec son attaque. Il a déclaré qu’il se réunirait lundi « pour conclure l’enquête et publier son rapport rapidement ».

Johnson est une figure charismatique et erratique dont la carrière a connu une série de scandales et de retours. Le populiste ébouriffé, latino-cracheur avec une tignasse de cheveux blonds a occupé des postes importants, mais a également passé des périodes en marge de la politique avant que la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne ne le propulse au sommet.

Champion du Brexit, Johnson a mené les conservateurs à une victoire écrasante en 2019 et a sorti la Grande-Bretagne de l’UE l’année suivante. Mais il s’est embourbé dans des scandales sur son éthique et son jugement, et a été expulsé de son poste de Premier ministre par son propre parti à la mi-2022.

En quittant le Parlement, il évite une suspension qui aurait pu le voir évincé de son siège à la Chambre des communes par ses électeurs, le laissant libre de se présenter à nouveau au Parlement à l’avenir. Sa déclaration de démission suggérait qu’il réfléchissait à cette option. Il était très critique à l’égard du Premier ministre Rishi Sunak, qui a occupé le poste de chef du Trésor dans le gouvernement de Johnson avant de quitter le navire avec de nombreux autres collègues en juillet 2022 – des démissions qui ont forcé Johnson à quitter le poste de Premier ministre.

Les cotes d’écoute des conservateurs ont décliné au cours des derniers mois tumultueux du mandat de Johnson et ne se sont pas redressées. Les sondages d’opinion donnent régulièrement au Parti travailliste de l’opposition une avance de 20 points ou plus. Une élection nationale doit avoir lieu d’ici la fin de 2024.

« Quelques années seulement après avoir remporté la plus grande majorité en près d’un demi-siècle, cette majorité est désormais clairement menacée », a déclaré Johnson dans un communiqué qui ressemblait à un discours de leadership. « Notre parti doit de toute urgence retrouver son élan et sa foi en ce que ce pays peut faire. »

Les alliés de Johnson ont exprimé l’espoir que l’ancien Premier ministre n’en avait pas fini. Le législateur conservateur John Redwood a déclaré que Johnson « avait clairement indiqué qu’il ne considérait pas cela comme la fin de son implication dans la politique britannique ».

Mais beaucoup d’autres se sont demandé si un politicien qui a souvent semblé défier la gravité politique pouvait faire un autre retour.

Will Walden, qui travaillait pour Johnson lorsqu’il était maire de Londres et ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré que l’ancien Premier ministre avait démissionné parce qu’il avait « vu l’écriture sur le mur ».

« Je pense que la chose la plus importante que les gens doivent comprendre ce matin est qu’il n’y a qu’une seule chose qui motive Boris et c’est qu’il aime gagner, ou du moins ne pas perdre », a déclaré Walden à la BBC. « Ce rapport menaçait clairement de changer tout cela. »

Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que Johnson s’inspirait souvent de son héros politique, Winston Churchill, qui a conduit la Grande-Bretagne à la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale pour être évincé du pouvoir en 1945 – puis pour revenir au pouvoir. plusieurs années plus tard.

« Je crois qu’il pense qu’il peut passer du temps dans … le désert avant que le Parti conservateur et le pays ne fassent à nouveau appel à lui en cas de besoin », a déclaré Bale.

« Franchement, je pense que c’est peu probable. Je pense que partygate s’est assuré qu’il est toxique pour de nombreux électeurs. Et je pense que la façon dont il s’est comporté au cours des deux ou trois derniers jours – et certaines personnes diront au cours des deux ou trois dernières années – signifie probablement que la plupart de ses collègues préféreraient qu’il disparaisse dans une bouffée de fumée.

Jill Lawless, l’Associated Press