La sortie en Inde de la star de Fawad Khan est repoussée indéfiniment

Avec Fawad Khan, Mahira Khan, Hamza Ali Abbasi et Humaima Malik dans les rôles principaux, le film pakistanais The Legend of Maula Jatt devait sortir en Inde ce vendredi 30 décembre. Cependant, la sortie du film a été repoussée sine die après plusieurs protestations des partis politiques dirigés par Maharashtra Navanirman Sena.

“Nous avons été informés par les distributeurs que la sortie du film a été reportée. On nous l’a dit il y a deux-trois jours. Aucune autre date ne nous a été communiquée”, a déclaré à PTI un responsable de la chaîne de cinéma INOX. “Zee Studios avait acquis les droits de The Legend of Maula Jatt car ils s’attendaient à ce que le film marche bien. Mais à cause de la résistance de certaines sections, la décision a été prise de ne pas sortir le film”, a déclaré un initié de l’industrie à la même nouvelle. agence sous couvert d’anonymat.

Après l’annulation de la sortie de la vedette de Fawad Khan, Ameya Khopkar, président de l’aile cinéma du Maharashtra Navnirman Sena, s’est rendu sur son compte Twitter et a écrit : “Après l’avertissement donné par MNS, la projection du film pakistanais ‘The Legend of Maula Jatt’ a maintenant été complètement annulé. Non seulement dans l’État mais aussi partout dans le pays, ce film ne sortira plus.

१)राजसाहेबांचा डंका, पाकिस्तानी सिनेमाला दणका मनसेने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर ‘द लीजंड ऑफ मौला जट्ट’ या पाकिस्तानी चित्रपटाचं पtenir केवळ राज्यातच नाही संपूर्ण देशभरात कुठेही हा चित्रपट आता प्रदर्शित होणार नाही. — Ameya Khopkar (@MNSAmeyaKhopkar) 30 décembre 2022

Le réalisateur Bilal Lashari a été apprécié par le public pour sa mise en scène, son jeu d’acteur, sa musique, ses séquences d’action, ses effets visuels et sa musique de fond. Il s’agit d’un redémarrage du classique Maula Jatt de 1979 avec Sultan Rahi et Mustafa Qureshi dans le rôle du protagoniste Maula et de l’antagoniste Noori respectivement. Le film, qui est sorti au Pakistan le 13 octobre, est le film pakistanais le plus rentable de tous les temps avec des recettes au box-office de 10 millions de dollars.

