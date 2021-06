La sortie du verrouillage prévue pour le 21 juin n’est pas encore « définitivement hors de la bonne voie », déclare Matt Hancock

Matt Hancock a proposé une analyse sombre de la perspective d’un assouplissement de toutes les restrictions Covid restantes en Angleterre le 21 juin, suggérant qu’il n’y a rien dans les données pour «dire que nous sommes définitivement hors de propos»

S’exprimant quelques heures après que Boris Johnson a admis que les données étaient trop « ambiguës » pour le moment pour prendre une décision sur le déverrouillage final, le secrétaire à la Santé a déclaré que le gouvernement définirait la prochaine étape d’ici le 14 juin.

Répondant aux questions après un discours saluant le succès du déploiement de la vaccination au Royaume-Uni, M. Hancock a ajouté qu’il était « essentiel » de continuer à surveiller le nombre de personnes ayant reçu un deuxième vaccin Covid avant un nouvel assouplissement des mesures.

« Nous sommes constamment vigilants quant à l’impact de cette deuxième dose », a-t-il déclaré. «La question critique est, étant donné que l’ordre de vaccination est en fonction de votre vulnérabilité à finir à l’hôpital et à mourir, cela signifie que les deuxièmes doses couvrent désormais la grande majorité de ceux qui sont susceptibles de mourir de Covid-19.

«Nous pouvons voir que le nombre de cas a augmenté au cours des deux dernières semaines, mais nous pouvons également voir que la grande majorité des personnes qui se sont retrouvées à l’hôpital ne sont pas encore complètement vaccinées. Le lien critique est à quel point ce lien est rompu et c’est ainsi que nous prendrons la décision avant le 21 juin. »

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement envisageait de maintenir le port du masque et le travail à domicile après le 21 juin, M. Hancock a répondu: « Comme je l’ai dit, et comme le Premier ministre l’a dit plus tôt, il n’y a encore rien dans les données pour dire que nous sommes définitivement hors piste, mais il est trop tôt pour prendre une décision sur le 21 juin — étape 4 de la feuille de route.

« Nous prendrons cette décision sur la base de davantage de données au cours de la semaine prochaine à 10 jours et avant le 14 juin au fur et à mesure de notre départ. »

S’exprimant au n ° 10 plus tôt mercredi au milieu du malaise parmi les scientifiques d’assouplir les restrictions alors que les cas de la nouvelle variante découverte pour la première fois en Inde continuent d’augmenter, le Premier ministre a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien dans les données « pour le moment » pour suggérer l’étape 4 feuille de route devrait être retardée.

Mais il a ensuite ajouté: « Ce que nous devons déterminer, c’est dans quelle mesure le programme de vaccination a protégé suffisamment d’entre nous, en particulier les personnes âgées et vulnérables, contre une nouvelle vague – et là, je crains que les données ne soient encore ambiguës. »

S’exprimant à l’Institut Jenner d’Oxford, le secrétaire à la Santé a également salué le programme de vaccination, en félicitant le NHS de mériter « tous les applaudissements qui lui sont parvenus » aux côtés de la « force scientifique » de la Grande-Bretagne.

Ses remarques sont intervenues alors que de nouveaux chiffres ont montré mercredi que les trois quarts de la population adulte auraient reçu une première dose d’un vaccin Covid-19. L’objectif du gouvernement est d’atteindre tous les adultes d’ici la fin juillet.

M. Hancock a également révélé que le gouvernement avait entamé des « négociations commerciales » avec AstraZeneca pour obtenir un futur « vaccin variant » qui a été adapté pour lutter contre la variante identifiée pour la première fois en Afrique du Sud.

Il a déclaré: «Il y a encore plus à faire, le travail n’est pas encore terminé – nous achetons toujours tout le temps et planifions ce dont nous avons besoin pour assurer la sécurité de ce pays, y compris de nouveaux vaccins spécifiquement ciblés sur les variantes préoccupantes.

« Je peux vous dire aujourd’hui que nous avons entamé des négociations commerciales avec AstraZeneca pour obtenir un vaccin variant – les futurs approvisionnements du vaccin Oxford/AstraZeneca qui ont été adaptés pour lutter contre le variant B.1.351 identifié pour la première fois en Afrique du Sud.

« Une fois de plus, nous montrons la voie et soutenons des projets à potentiel, afin que nous puissions garder notre programme de vaccination une longueur d’avance sur le virus et protéger les progrès que nous avons tous réalisés. »