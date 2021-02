La sortie du verrouillage est «  prudente, mais irréversible  », déclare Boris Johnson

La sortie de verrouillage est « prudente, mais irréversible », déclare le Premier ministre

La feuille de route hors du verrouillage sera « prudente mais irréversible », a déclaré Boris Johnson, soulignant la nécessité pour les taux de coronavirus de venir d’abord « vraiment, vraiment bas ». Le Premier ministre a déclaré que son plan – qui devait être présenté le 22 février – inclurait des dates « auxquelles nous espérons pouvoir faire quelque chose au plus tôt », suite aux demandes des conservateurs d’arrière-ban pour plus de clarté. Alors que les cas quotidiens tombent en dessous de 10 000 pour la première fois depuis septembre, M. Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street que ce n’était « pas un moment pour se détendre » après que le gouvernement ait atteint son premier objectif de vaccination. Éditeur de la santé Laura Donnelly a cette analyse de la façon dont le Royaume-Uni a atteint son objectif de vaccination et Jan Etherington – qui a reçu son premier jab – demande si elle doit vraiment revoir ses petits-enfants en mars – car elle pourrait avoir du mal à les intégrer dans toutes ses nouvelles activités.

Pendant ce temps, Roger Goncalves s’installe pour 10 jours dans un hôtel de quarantaine. D’une pièce donnant sur un parking McDonald’s, il fait partie des milliers de passagers rattrapés après l’entrée en vigueur des nouvelles règles de voyage du gouvernement. Eleanor Steafel raconte l’histoire du chauffeur-livreur de 23 ans et de bien d’autres au Radisson Blu Hotel d’Heathrow. Ces questions-réponses sur les voyages répondent à vos questions sur les hôtels en quarantaine et découvrez les meilleures vacances pour 1750 £, le même prix qu’un séjour en hôtel de quarantaine.

Pourquoi nous verrons peu le nouveau bébé de Harry et Meghan

Même avant que le duc et la duchesse de Sussex n’annoncent leur deuxième nouvelle de bébé le jour de la Saint-Valentin, des sources proches de Meghan avaient déclaré qu’elle serait peu susceptible d’assister à une série d’événements royaux au Royaume-Uni cet été, y compris le 100e anniversaire du duc d’Édimbourg, « pour raisons personnelles et pratiques « . Pourtant, où l’arrivée imminente du petit frère ou de la petite sœur d’Archie laisse le prince Harry? Camilla Tominey analyse la position du duc de Sussex dans un bras de fer avec sa nouvelle famille et l’entreprise familiale. Dans cette vidéo, elle explique pourquoi nous verrons très peu le nouveau bébé du prince Harry et Meghan et Bethan Holt décode le message derrière le look décontracté d’annonce de grossesse de Meghan.

Le lifting du visage de 4500 £ a aidé à réparer le « cou de dinde » de Judy Murray

Judy Murray a révélé qu’elle avait subi un lifting non chirurgical de 4500 £ après que ses fils stars du tennis, Sir Andy et Jamie, l’aient taquinée pour son «cou de dinde». Dans une discussion publiée par son médecin esthétique, l’entraîneur de tennis de 61 ans a déclaré: « Mes enfants ont commencé à m’appeler ‘cou de dinde’ il y a quelques années et cela a peut-être eu quelque chose à voir avec le fait que je pensais que je devrais faire quelque chose. ceci si je peux. » Lisez la suite pour plus de détails sur le traitement qu’elle a subi – et voyez des photos de la façon dont son visage a changé.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

État d’urgence | Quiconque a vécu les nuits extrêmement froides du Royaume-Uni ce mois-ci adressera ses condoléances aux résidents du Texas. Plus de deux millions de personnes ont été privées d’électricité, car une redoutable tempête hivernale a fait chuter les températures à -18 degrés et plongé de vastes étendues de l’État dans l’obscurité. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: Aung San Suu Kyi détenue plus longtemps

La dirigeante civile du Myanmar, Aung San Suu Kyi, a été placée en détention provisoire pendant deux jours supplémentaires alors que l’armée avait averti les manifestants anti-coup d’État qu’ils risquaient jusqu’à 20 ans de prison pour obstruction aux forces armées. Les manifestants sont retournés dans les rues des grandes villes malgré le déploiement de troupes et de véhicules blindés par l’armée pour les dissuader. Regardez la vidéo des manifestants et voyez la chronologie du coup d’État tel qu’il s’est produit.

Entretien du lundi

Rencontrez le jeune manager le plus sexy du football mondial en train de tirer pour Klopp