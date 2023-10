La sortie du Real Madrid était « la meilleure décision pour moi » – Odegaard d’Arsenal à propos de son départ des Blancos

Le milieu de terrain d’Arsenal, Martin Odegaard, insiste sur le fait que quitter le Real Madrid était la « meilleure décision » pour sa carrière.

Odegaard a signé pour Madrid en provenance du club norvégien de Stromsgodset à l’âge de 17 ans en janvier 2015 et a fait ses débuts en équipe première le dernier jour de la saison en remplaçant Cristiano Ronaldo lors d’une victoire 7-3 contre Getafe au Santiago Bernabeu. .

Mais le jeune a eu du mal à trouver des opportunités en équipe première lors de la campagne suivante et a été prêté à Heerenveen puis au Vitesse Arnhem pour deux saisons et demie.

Après avoir de nouveau impressionné en prêt en Liga avec la Real Sociedad en 2019-20, Madrid a mis fin à son accord de deux ans avec l’équipe de Saint-Sébastien pour le ramener au Bernabeu.

Cependant, il a encore une fois trouvé la tâche difficile et a déménagé à Arsenal à l’été 2021 après une première période de prêt avec les Gunners en 2020-2021.

S’adressant aux journalistes alors qu’il était en mission internationale, il a déclaré : « Mon séjour à Madrid a été bon. C’était une étape positive, même si certains pourraient penser le contraire. J’ai beaucoup appris, j’ai beaucoup mûri et j’ai pu m’entraîner avec certains des meilleurs joueurs du monde.

« Mais au final, partir était la meilleure décision pour moi, je voulais jouer davantage et continuer à grandir. J’ai joué avec eux et j’ai apprécié. Peut-être que l’opportunité est arrivée trop tôt mais ce fut une expérience formidable. »

Et d’ajouter : « Je suis content de la décision que j’ai prise et de la manière dont elle s’est déroulée. Si je n’étais pas passé par Madrid, je n’aurais pas atteint le niveau que j’ai aujourd’hui.

« Le Real Madrid est le plus grand club du monde et la pression est perceptible, même si elle n’était pas autant que celle de Ronaldo, [David] Beckham et compagnie étaient là. »

Après avoir disputé seulement 11 matches en équipe première avec le Real Madrid, Odegaard a joué 114 fois pour Arsenal et a marqué 28 buts.

Il est également le capitaine des Gunners et un joueur extrêmement populaire auprès des fans.

