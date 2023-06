La sortie du Real Madrid de Karim Benzema « Surprise pour tout le monde », déclare Carlo Ancelotti

La décision de Karim Benzema de quitter le Real Madrid après 14 années chargées de trophées a été une surprise, a déclaré le manager Carlo Ancelotti, mais a insisté sur le fait que le vainqueur du Ballon d’Or avait gagné le droit de choisir.

L’attaquant de 35 ans quittera le Real en tant qu’agent libre à la fin de la saison, le Français étant lié à un gros transfert d’argent vers l’équipe saoudienne d’Al Ittihad.

« Son départ a surpris tout le monde, mais il faut le comprendre. C’était une décision de dernière minute », a déclaré Ancelotti aux journalistes après le choc du Real contre l’Athletic Bilbao.

« Hier, il s’entraînait normalement, et aujourd’hui il a pris cette décision. Nous l’avons accepté. Je lui ai parlé ce matin, et il a dit qu’il partait, et j’ai compris.

« Il a réfléchi et sa décision s’inscrit dans la transition de ce club, qui se poursuit et se poursuivra l’année prochaine. Nous avons le temps de réfléchir à ce que nous devons faire. Nous aurons une équipe compétitive l’année prochaine. »

Benzema a marqué un penalty pour assurer un match nul 1-1 contre Bilbao dimanche lors de son dernier match de LaLiga au Bernabeu, assurant qu’ils ont terminé deuxième du classement devant leurs rivaux locaux l’Atletico Madrid.

Après avoir rejoint le Real en 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Benzema est devenu le fer de lance de l’attaque du club et leur principale menace de buteur après le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus en 2018.

Benzema a marqué plus de 350 buts pour que le Real occupe la deuxième place sur la liste des buteurs de tous les temps du club derrière Ronaldo et termine sa carrière dans la capitale espagnole avec un record de 25 trophées avec le club, dont cinq Coupes d’Europe, quatre titres de LaLiga et trois Copas del Rey. .

« Je lui ai dit au revoir en sachant que j’ai entraîné l’un des plus grands joueurs du monde et l’un des meilleurs attaquants », a déclaré Ancelotti.

« Nous ne pouvons pas nous réjouir de son départ, mais nous devons respecter sa décision. Il a gagné le droit de choisir et nous le remercions tous pour tout ce qu’il a fait pour ce club.

« C’est une figure légendaire, inoubliable, et il restera à jamais dans la mémoire de ce club. »

Le Real a également annoncé les départs de l’attaquant Eden Hazard, du milieu de terrain offensif Marco Asensio et de l’attaquant Mariano Diaz, laissant des trous dans l’attaque pour que le président du club Florentino Perez se branche à la fin de la saison.

