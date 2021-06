La sortie du kit Ukraine Euro 2020 provoque l’indignation en Russie

Le nouveau maillot de l’Ukraine pour l’Euro 2020 a été qualifié de provocation politique en Russie.’ Photo de STRINGER/AFP via Getty Images

Le chef de l’association ukrainienne de football a provoqué l’indignation en Russie en dévoilant un nouveau maillot de l’équipe nationale arborant une carte de l’Ukraine qui inclut la Crimée.

La Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014. Moscou considère la péninsule comme faisant partie de la Russie, mais elle est internationalement reconnue comme faisant partie de l’Ukraine.

Le nouveau maillot de l’Ukraine a été dévoilé dimanche, quelques jours avant le coup d’envoi du Championnat d’Europe, sur la page Facebook du président de la Fédération ukrainienne de football, Andriy Pavelko.

Le devant de la chemise jaune montre les frontières de l’Ukraine en blanc. Un slogan en haut du dos se lit comme suit : « Gloire à l’Ukraine ! » et à l’intérieur de la chemise se trouve un slogan qui déclare « Gloire aux héros ! »

Les deux expressions sont utilisées en Ukraine comme salutation militaire officielle. Le député russe Dmitri Svishchev a été cité par l’agence de presse russe RIA, déclarant que la conception de la chemise était « une provocation politique ».

Il a déclaré qu’il est illégal de montrer une carte de l’Ukraine « qui inclut un territoire russe ».

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré sur les réseaux sociaux que les slogans sur les chemises étaient nationalistes et que le slogan « Gloire à l’Ukraine ! Gloire aux héros ! » fait écho à un cri de ralliement nazi allemand.

Les relations entre Moscou et Kiev se sont fortement détériorées après l’annexion de la Crimée et le début d’une rébellion séparatiste soutenue par la Russie dans l’est de l’Ukraine en 2014.

Le défenseur croate Domagoj Vida a été mis en garde contre sa conduite par la FIFA lors de la Coupe du monde 2018 lorsqu’il a fait des commentaires pro-ukrainiens après que son équipe ait éliminé la Russie en quart de finale.

L’Ukraine disputera son premier match de l’Euro 2020 contre les Pays-Bas le 13 juin à Amsterdam, et affrontera également l’Autriche et la Macédoine du Nord dans le groupe C.

La Russie affrontera la Belgique à Saint-Pétersbourg le 12 juin et affrontera également le Danemark et la Finlande dans le groupe B.