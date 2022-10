La sortie du chef de Showtime signale que Paramount s’oriente vers une fusion en streaming

“Ce changement nous a également donné l’opportunité d’aligner plus étroitement nos studios, nos réseaux et nos opérations de streaming alors que nous exécutons notre vision et notre stratégie pour l’avenir”, a déclaré le directeur général Bob Bakish dans le communiqué.

“Nous explorons toujours des options pour maximiser la valeur de notre investissement dans le contenu en donnant aux consommateurs l’accès à un excellent contenu Paramount – y compris les offres de contenu emblématiques, révolutionnaires et premium de Showtime – à travers une gamme de services et de plates-formes “, a déclaré un porte-parole de Paramount Global.

Les changements interviennent alors que la société envisage l’idée de fusionner Showtime dans Paramount + et d’utiliser la programmation à succès du réseau pour alimenter les abonnements Paramount +, selon des personnes proches du dossier. L’objectif de la société est de faire de Paramount+ l’un des cinq plus grands services de streaming mondiaux, avec Découverte de Warner Bros. de HBO Max, Amazone de Prime Video, Netflix et Disney +, ont indiqué les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont privées.

Paramount Global a annoncé jeudi qu’il transférait l’activité réseau de Showtime sous la direction de Chris McCarthy, qui gère d’autres réseaux câblés linéaires tels que MTV et Comedy Central, et le service de streaming sous Tom Ryan, qui gère Paramount Streaming .

Paramount+ a 43,3 millions d’abonnés dans le monde et prévoit d’atteindre 100 millions d’ici 2024. La société n’a pas détaillé son nombre d’abonnés Showtime mais dernier rapport d’environ 64 millions d’abonnés sur tous ses services de streaming – Paramount +, Showtime, Caboche, BET+ et quelques autres produits plus petits. Bakich aussi dit plus tôt cette année que Showtime a perdu 500 000 abonnés au premier trimestre alors que des millions de personnes annulent la télévision payante linéaire chaque année.

Paramount Global a annoncé une promotion groupée en août, permettant aux abonnés Paramount + de regarder le contenu de Showtime dans l’application Paramount + pour 7,99 $ par mois avec publicité ou 12,99 $ par mois sans publicité. Cette offre était la première étape vers la possibilité de faire de Showtime une tuile au sein de Paramount +, fusionnant entièrement les deux services, ont déclaré les gens.

L’un des obstacles à la collaboration entre Showtime et Paramount + réside dans les accords de distribution de télévision payante existants. Le journal de Wall Street a rapporté le mois dernier que Paramount a discuté de la simple fermeture du réseau Showtime autonome avec au moins un partenaire de télévision payante.

Une autre idée envisagée par les dirigeants de Paramount Global est de déplacer les originaux et les films de Paramount + vers Showtime, faisant ainsi de Showtime un miroir du contenu de Paramount + qui n’apparaît pas sur d’autres réseaux de télévision, ont déclaré deux des personnes. Cela pourrait apaiser les fournisseurs de télévision payante, qui pourraient ajuster les prix par rapport au produit de streaming fusionné.

L’évolution potentielle de Showtime vers Paramount+ reflète une tendance plus large dans les médias et le divertissement. HBO, Starz, Showtime et Epix – des réseaux câblés premium qui existent depuis longtemps en tant que compléments au câble de base – n’ont pas l’échelle nécessaire pour survivre face aux plus grands services de streaming. Par conséquent, ils recherchent des moyens d’ajouter du contenu et d’élargir leur audience. Le contenu HBO est présenté sur HBO Max, qui fusionnera avec Découverte+ l’année prochaine. Starz cherche à se séparer de Lionsgate afin de pouvoir potentiellement fusionner avec d’autres fournisseurs de contenu pour gagner en ampleur.

L’élimination de Showtime en tant qu’entité indépendante entraînerait également des économies de coûts grâce à des réductions d’effectifs, telles que le départ de Nevins, et des duplications technologiques et marketing.

