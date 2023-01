La sortie d’Earnie Stewart poursuit le remaniement de la direction

Le directeur sportif de la Fédération américaine de football, Earnie Stewart, part rejoindre le PSV Eindhoven après le départ du directeur général de l’équipe nationale masculine Brian McBride, un remaniement de la direction qui laisse la position de l’entraîneur masculin Gregg Berhalter dans l’incertitude.

Berhalter et McBride ont été embauchés par Stewart et le contrat de l’entraîneur a expiré le 31 décembre. La sortie de McBride avait déjà été signalée par ESPN.

“Bien que nous soyons tristes de voir Earnie partir, il a aidé à jeter des bases solides et à constituer une équipe sportive solide pour assurer l’avenir du football américain”, a déclaré la présidente du football américain, Cindy Parlow Cone, dans un communiqué.

“Aujourd’hui, nous avons une opportunité unique d’embaucher un nouveau directeur sportif pour poursuivre sur cette lancée. Nous sommes impatients d’engager de nouveaux dirigeants qui correspondront à nos ambitions et concrétiseront notre vision de l’avenir, amenant nos équipes nationales au niveau supérieur, y compris concourir pour une Coupe du Monde de la FIFA à domicile en 2026.”

L’USSF a engagé la société de conseil Sportsology pour gérer la recherche du remplaçant de Stewart.

Sportsology a également été chargé “d’un examen complet du département sportif de US Soccer”.

Earnie Stewart retourne aux Pays-Bas, où il est né et a passé la majeure partie de sa carrière de joueur. Derik Hamilton – USA AUJOURD’HUI Sports

Stewart a ajouté: “Lorsque l’opportunité s’est présentée de retourner aux Pays-Bas pour poursuivre un rôle passionnant et stimulant près de ma famille, je ne pouvais pas la refuser.

“Je suis extrêmement fier de ce que notre département des sports a accompli au cours des quatre dernières années pour faire progresser la prochaine génération de joueurs et accroître la participation au sport à travers le pays.

“C’est une période charnière pour le sport aux États-Unis et j’ai pleinement confiance dans le leadership du football américain à l’horizon 2026 et au-delà. Ce fut un honneur de représenter à nouveau la Fédération américaine de football à ce titre et j’ai hâte de continuer à soutenir US Soccer dans mon prochain chapitre et dans le futur.”

Le contrat du manager de la Coupe du monde de l’USMNT Berhalter ayant expiré fin 2022, le poste d’entraîneur est actuellement occupé par Anthony Hudson par intérim.

Sportsology analysera également les candidats entraîneurs-chefs afin d’accélérer le processus d’embauche du directeur sportif. Cone a déclaré qu’elle espérait pourvoir les postes de directrice sportive et de responsable de l’USMNT “d’ici la fin de l’été”. Elle a ensuite précisé ses propos pour dire qu’elle espérait que le poste de directrice sportive soit pourvu avant la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. Le directeur sportif, une fois embauché, conduira à la décision d’un nouveau manager de l’USMNT.

Cone a ajouté que Berhalter “reste un candidat” pour revenir en tant que manager.

Le programme de l’équipe nationale masculine des États-Unis a été secoué par une controverse impliquant Berhalter et la famille du milieu de terrain américain Gio Reyna. La gestion de Reyna par Berhalter avant, pendant et après la Coupe du monde – qui comprenait presque le renvoi du joueur à la maison en raison d’un manque d’effort à l’entraînement – a conduit à la divulgation par la famille Reyna d’un incident de violence domestique impliquant Berhalter et son maintenant -épouse Rosalind en 1991.

L’USSF continue d’enquêter sur l’incident. Il a également été révélé que les Reynas avaient été en contact avec des dirigeants de l’USSF au sujet du rôle du joueur pendant le tournoi.

Lorsqu’on lui a demandé si l’enquête avait eu un effet sur les départs de Stewart et McBride, le PDG de l’USSF, JT Batson, a déclaré que l’enquête n’avait “aucun impact”.

Stewart, 53 ans, est un ancien international américain et a été embauché comme directeur général de l’équipe nationale masculine des États-Unis en juin 2018. Il a été promu au poste de directeur sportif un peu plus d’un an plus tard, supervisant la refonte de l’équipe nationale masculine des États-Unis. équipe, y compris la qualification de l’équipe à la Coupe du monde 2022, ainsi que des triomphes dans la Ligue des Nations Concacaf 2021 et la Gold Cup Concacaf 2021.

Il a également travaillé avec la directrice générale de l’équipe nationale féminine Kate Markgraf pour superviser l’équipe nationale féminine des États-Unis, qui comprenait une troisième place aux Jeux olympiques d’été de 2020.

McBride, 50 ans, est également un ancien pilier de l’USMNT ayant fait 95 apparitions. Il a été embauché en janvier 2020 pour être le directeur général de l’USMNT.

Dans un communiqué, McBride a déclaré qu’il avait pris sa décision de partir avant la Coupe du monde, mais qu’il avait retardé son annonce afin de garder l’accent sur l’équipe américaine. Il a ajouté qu’il envisageait de prendre un nouveau poste avec l’USSF, mais a décidé de partir lorsque les plans pour ce poste “ont été suspendus”.

“J’attends avec impatience les opportunités à venir”, a déclaré McBride.