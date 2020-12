Photographie: Carlos Barría / Reuters

Lundi, Donald Trump a annoncé la sortie de William Barr du ministère de la Justice. Enfin, le président avait réussi à imposer sa volonté à quelqu’un, à n’importe qui, après des semaines d’échecs répétés. Le jour même qui marquait le 300 000e décès américain de Covid-19 et la ratification par le collège électoral de la victoire de Joe Biden, Trump avait de nouveau chassé son procureur général de ses fonctions. Jeff Sessions n’est plus un club à un.

Pourtant, Barr ne sera pas non plus là si et quand le président prononce sa dernière série de pardons, un soulagement probable pour le porteur de lance légal du président, mais aussi une raison pour laquelle Trump s’inquiète: Barr sait une chose ou deux sur les pardons de la onzième heure. Mike Flynn n’est que le dernier.

En tant que procureur général de George HW Bush, Barr a exhorté avec succès le défunt président à accorder une passe de pardons à la suite du scandale Iran-Contra et de la défaite de Bush en 1992 contre Bill Clinton. En effet, selon le récit de Barr, il était une force motrice il y a près de trois décennies, faisant fi des opposants du ministère de la Justice.

Plus précisément, Barr s’est battu pour le pardon de Caspar Weinberger, le secrétaire à la défense de Ronald Reagan qui était sous l’inculpation, et de cinq autres, dont Elliot Abrams. Avec le temps, Abrams rejoindra l’administration de George W Bush et deviendra finalement le représentant spécial de Trump pour l’Iran, puis le Venezuela.

Dans une interview en 2001, le défenseur de l’ordre Barr a présenté les choses de cette façon: «Les plus grands étaient évidemment ceux d’Iran Contra. Je ne me suis certainement opposé à aucun d’entre eux. J’ai favorisé le plus large.

Quant à limiter les pardons de Bush à Weinberger qui faisait face à des accusations de parjure, Barr n’avait rien de tout cela. Il a expliqué: «Il y avait des gens qui se disputaient juste pour Weinberger, et j’ai dit: ‘Non, pour un sou, pour une livre.’»

À l’époque, Abrams avait déjà plaidé coupable d’avoir dissimulé des informations au Congrès, mais Barr n’avait rien de tout cela. Au contraire, Barr «estimait» qu’Abrams «avait été très injustement traité». Comme prévu, Lawrence Walsh, le conseil alors indépendant, a vu les choses différemment, en disant: «Le camouflage Iran-Contra … est maintenant terminé.»

L’histoire continue

Des années plus tard, Barr déformait les conclusions du rapport Mueller, suscitant la colère de Mueller, son ancien ami et de Reggie Walton, un nommé George W. Bush à la magistrature fédérale. Dans un avis de 23 pages, Walton s’est «sérieusement» demandé si Barr «avait fait une tentative calculée pour influencer le discours public sur le rapport Mueller en faveur du président Trump malgré certaines conclusions de la version expurgée du rapport Mueller indiquant le contraire».

Bien sûr, ce n’était pas la dernière fois que Barr attirait le feu des tribunaux. À la suite des efforts torturés du ministère de la Justice pour abandonner le dossier du gouvernement contre Flynn et la grâce de Trump, un autre juge fédéral, Emmet Sullivan, a martelé le leadership de Barr. Comme Walton, Sullivan était également affligé par la capacité de contorsion du gouvernement à apaiser Trump.

Même s’il a rejeté les accusations portées contre Flynn, Sullivan a exprimé son opinion: «Compte tenu de l’argument précédent du gouvernement dans cette affaire selon lequel les fausses déclarations de M. Flynn étaient ‘absolument importantes’ parce que ses fausses déclarations ‘allaient au cœur’ de l’enquête du FBI, le gouvernement volte-face, sans explication, soulève des inquiétudes quant à la régularité de son processus décisionnel.

Alors que Barr quitte Main Justice, il a obtenu le prix de sa retraite précipitée. Dans le contexte des allégations sans fondement de Trump de fraude électorale et de vol, Barr a piqué son patron dans les yeux. Sa lettre de démission déclarait qu ‘«il incombe à tous les niveaux de gouvernement et à toutes les agences agissant dans leur cadre de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer l’intégrité des élections et promouvoir la confiance du public dans leur résultat».

Sans Barr à ses côtés, Trump fait maintenant face à une longue liste de suppliants. En plus de Trump qui réfléchit à l’auto-pardon, il est également confronté à la question de l’octroi de pardons à Javanka, deux de ses fils, Rudy Giuliani et Ken Paxton, le procureur général du Texas qui fait l’objet d’une enquête active du FBI. Ici aussi, les paroles de Barr peuvent revenir hanter le président.

Lors de son audience de confirmation de 2019, Barr a déclaré que le président possédait le pouvoir de gracier les membres de la famille, mais qu’il pourrait également faire face à des poursuites si la grâce était liée à un effort plus large d’obstruction à la justice. Barr a expliqué que si le président possède le «pouvoir de gracier un membre de la famille», s’il était «lié à un acte qui viole un statut d’obstruction, cela pourrait être une obstruction».

À 12 h 01 le 20 janvier 2021, Trump perd son immunité et devient un jeu équitable pour les procureurs. Déjà, Cyrus Vance, le procureur du district de Manhattan, encercle avec impatience Trump et ses affaires. Quant au quartier sud de New York, ils ont déjà qualifié Trump de co-conspirateur non inculpé.

Ce qui vient ensuite reste.