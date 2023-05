La sortie de secours du quartier de West Kelowna est sur le point de se concrétiser

Lors de sa réunion ordinaire du 9 mai, le conseil municipal de West Kelowna a demandé au personnel de faire rapport sur le calendrier du projet prévu pour la communauté de Casa Loma.

Un itinéraire de sortie de secours est depuis longtemps un problème de sécurité pour les résidents, car Campbell Road est leur seule sortie en cas d’évacuation.

Com. Rick de Jong a déclaré qu’il pensait que ce n’était pas la solution ultime pour la communauté car il y avait encore des défis.

« Ce qui va être assez intéressant à comprendre. Je vois cela comme un pas dans la bonne direction. »

De Jong a également demandé que l’argent pour financer le projet soit précisé qu’il proviendrait du fonds de réserve pour les infrastructures de la ville.

Le directeur général de la ville, Paul Gipps, a noté qu’il y aura environ 1,85 million de dollars dans la réserve d’ici la fin de l’année et qu’environ 365 000 $ ont été alloués à d’autres projets jusqu’à présent.

« Il y a de la place là-bas. Avec ce projet ayant une contribution de développeur, il n’en utiliserait même pas la moitié.

En janvier, le personnel a proposé que 750 000 $ soient inclus dans le budget de 2023 pour améliorer un sentier pédestre existant entre Lakeview Road et Casa Palmero Drive.

À ce moment-là, le conseil a reporté une décision sur le projet jusqu’à ce qu’il puisse examiner l’information et éventuellement l’inclure dans le budget.

En avril, le maire Gord Milsom a déposé un avis de motion concernant la façon de financer le projet, et le conseil a demandé au personnel de préparer un rapport pour discussion lors de la réunion du 9 mai.

Conseil municipalVille de West KelownaPréparation aux urgences