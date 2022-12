La sortie de Sasse du Sénat incite le GOP à s’inquiéter du remplacement

OMAHA, Neb. (AP) – Lorsque le républicain Jim Pillen deviendra gouverneur du Nebraska le mois prochain, l’un de ses premiers actes sera probablement de nommer son prédécesseur et le plus grand partisan pour occuper un siège vacant au Sénat américain.

Pillen a été élu en novembre en grande partie grâce au soutien du gouverneur actuel Pete Ricketts, et maintenant il peut lui rendre la pareille en le nommant au Sénat, plus de 15 ans après que Ricketts ait dépensé 12 millions de dollars de son propre argent pour une offre ratée pour le bureau.

Même s’ils reconnaissent que Ricketts est profondément conservateur et qualifié pour remplacer le sénateur sortant Ben Sasse, certains républicains ne sont pas sûrs qu’une telle nomination serait une bonne idée.

« Ça a l’air mauvais. Ça sent mauvais. À quoi cela ressemble, ce sont deux types riches qui utilisent leur argent et leur pouvoir pour s’emparer d’un siège au Sénat », a déclaré Jeremy Aspen, un républicain d’Omaha et ancien délégué du parti d’État. « C’est ainsi que fonctionnent les pays autoritaires, où quelques puissants marchent sans ménagement pour obtenir ce qu’ils veulent. Des choses comme ça restent dans l’esprit des électeurs.

Il est difficile d’exagérer à quel point Ricketts a aidé Pillen, vétérinaire et éleveur de porcs, à remporter l’investiture de son parti après une course primaire controversée mettant en vedette plusieurs candidats, dont un approuvé par l’ancien président Donald Trump.

Ricketts a fait don de plus de 100 000 $ de son propre argent directement à la campagne de Pillen. Ricketts a également donné près de 1,3 million de dollars cette année au comité d’action politique conservateur du Nebraska, qui a diffusé une série d’annonces d’attaque contre les principaux opposants de Pillen, y compris le candidat soutenu par Trump, Charles Herbster.

Celui qui est nommé pour remplacer Sasse servira deux ans avant la tenue d’une élection spéciale en 2024 pour terminer les deux dernières années du mandat. La personne devrait se faire réélire en 2026 pour un autre mandat de six ans.

“Pour le bien de l’administration naissante de Pillen, la réputation de Ricketts et le bien-être de l’État, ils doivent envisager de ne pas le faire”, a déclaré Aspen. « Pillen pourrait nommer quelqu’un qui n’est pas si lié à lui. Il y a beaucoup de républicains conservateurs dans l’État qui pourraient occuper ce siège pendant deux ans. Ensuite, Ricketts pourrait se présenter en 2024. Laissons les électeurs décider.

Sasse, qui a un nouveau poste de président de l’Université de Floride, quitte le Sénat deux ans seulement après le début de son deuxième mandat. Il a eu une relation compliquée avec les républicains du Nebraska après sa critique ouverte de Trump. Il était l’un des sept sénateurs républicains à voter pour condamner l’ancien président d'”incitation à l’insurrection” après l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021.

Ricketts n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les critiques entourant sa probable nomination. Pillen a publié une déclaration disant seulement qu’il mènerait un processus approfondi pour sélectionner le meilleur candidat. Il a donné la date limite du 23 décembre aux personnes intéressées par le siège pour postuler. Ricketts a annoncé sa candidature la semaine dernière.

“Je chercherai à nommer quelqu’un qui incarne le bon sens et les valeurs conservatrices du Nebraska”, a déclaré Pillen.

S’il était nommé, Ricketts deviendrait l’un des sénateurs les plus riches de la chambre, réputé pour utiliser cette richesse pour soutenir des causes et des candidats conservateurs. Ricketts a estimé sa valeur nette à environ 50 millions de dollars lorsqu’il s’est présenté pour un deuxième mandat de gouverneur en 2018.

Ricketts a librement utilisé son argent à la fois pour faire avancer son programme politique et pour faire élire des alliés à des sièges politiques clés. En 2016, il a dépensé 300 000 $ pour une mesure de vote réussie qui a rétabli la peine de mort après que les législateurs ont voté pour annuler son veto et abolir la peine capitale. Il a également fait d’importants dons aux candidats législatifs conservateurs, y compris certains qui ont défié les républicains plus modérés qui ont défié les efforts de Ricketts pour maintenir la peine de mort dans l’État.

En plus de sa propre richesse, même les membres de la famille les plus riches ont souvent contribué à sa cause et à d’autres causes conservatrices. Alors que Ricketts a fait don de 100 000 $ à l’effort de vote pour obliger les électeurs du Nebraska à montrer une pièce d’identité avec photo pour voter, la mère de Ricketts a versé 1,5 million de dollars dans l’initiative de vote, que les électeurs ont adoptée en novembre. Le père de Ricketts, le fondateur de TD Ameritrade, Joe Ricketts, vaut environ 4 milliards de dollars. Cette année, selon Open Secrets, le senior Ricketts a donné près de 5,5 millions de dollars – tous aux candidats et causes républicains – le plaçant dans le Top 50 des donateurs politiques pour l’année.

Tout cet argent – en particulier celui dépensé par la famille Ricketts pour élire Pillen comme nouveau gouverneur du Nebraska – a l’apparence d’acheter un siège au Sénat, a déclaré Ryan Horn, un consultant politique républicain d’Omaha. L’ambition de Ricketts de servir au Sénat américain n’est pas un secret. En 2006, il a défié le sénateur américain de l’époque, Ben Nelson, un démocrate, mais a perdu durement.

Ricketts serait probablement un bon sénateur pour le Nebraska, a déclaré Horn. Il voterait probablement comme le voudraient la plupart des républicains du Nebraska. Mais il ne devrait pas appartenir au nouveau gouverneur qui doit son succès politique à Ricketts d’accélérer Ricketts au Congrès, a-t-il déclaré.

«Cela donne l’impression que la solution est en place pour qu’ils n’aient pas vraiment à faire face aux électeurs. Il semble qu’ils évitent, autant que possible, un combat loyal », a déclaré Horn. “La façon dont cela se fait est cynique, et le cynisme est une menace mortelle pour la démocratie.”

D’autres républicains ne partagent pas ce sentiment. Plusieurs ont même préconisé l’idée que Ricketts se nomme au siège du Sénat si Sasse avait démissionné avant que Ricketts ne termine son mandat au début du mois prochain.

L’un d’entre eux est Mark Fahleson, ancien président du Parti républicain du Nebraska, qui maintient ses commentaires selon lesquels Ricketts aurait dû se nommer s’il en avait eu l’occasion parce qu'”il est le candidat évident pour le poste”.

« Pete pourrait dépenser son argent dans des voitures chères et des excursions extravagantes. Au lieu de cela, il utilise son argent personnel pour promouvoir des politiques publiques qui, selon lui, aideront le Nebraska et notre pays », a déclaré Fahleson. “Vous pouvez être en désaccord avec ces politiques, mais je ne pense pas qu’il soit discutable qu’il s’agisse d’une utilisation plus réfléchie et bienveillante de ses ressources personnelles.”

Le bureau de Pillen n’a pas révélé qui a postulé pour le siège du Sénat qui sera bientôt libéré, mais au moins un démocrate a soumis une candidature : Ann Ashford, la veuve d’Omaha de l’ancien membre du Congrès Brad Ashford. Ann Ashford s’est présentée sans succès pour le siège du 2e Congressional District House basé à Omaha au Nebraska en 2020.

Margery A. Beck, Associated Press