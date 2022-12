La sortie de Ronaldo de Man United est bonne pour tous

C’est tout. C’est fini. Pour la deuxième fois de sa carrière, Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United. Pourtant, contrairement à la première fois, ce ne sera pas pour des frais de transfert record. Cela ne vient pas non plus avec la bonne volonté du club, des fans et des coéquipiers.

Au lieu de cela, cette fois, l’un des plus grands joueurs de tous les temps sort silencieusement par la porte arrière à la mi-saison. Toutes les personnes impliquées sont impatientes d’avancer le plus rapidement possible.

Comment cela est arrivé est une histoire déprimante d’ego, d’agents et d’un présentateur de télévision désespéré. Aussi laide que soit la fin, la vérité inconfortable est que son départ est en fait une bonne nouvelle pour toutes les parties.

Pas le Ronaldo d’autrefois

Le Ronaldo qui est arrivé à Old Trafford à l’été 2001 n’était pas la même créature qui est partie il y a toutes ces années. Oui, il a plus d’objectifs, plus de records et plus de followers sur Instagram. Pourtant, il est indéniable que c’est très post-pic Ronaldo. Le désir était toujours là, la confiance en soi certainement encore apparente. Mais le rythme effréné, la course incisive et la qualité révolutionnaire ont succombé aux mains du temps.

Bien sûr, il y a eu des moments où il a brièvement brillé. À lui seul, Ronaldo a reculé les années et a tiré Manchester United hors des profondeurs. Un tour du chapeau contre Tottenham Hotspur et de nombreux vainqueurs de dernière minute de la Ligue des champions ne sont que des exemples. Le club ne méritait pas de résultats, mais Ronaldo les a obtenus.

C’est ce que font les grands joueurs, cela reste dans leur ADN même pendant leur déclin. Le problème était que le déclin était irréversible et de plus en plus notable. La Juventus l’a également repéré.

Il y avait un sentiment d’appariement qui n’a jamais vraiment semblé être la bonne personne. Comme un homme d’âge moyen essayant de retrouver sa jeunesse en se serrant dans la veste en cuir de son adolescence. Les deux n’étaient plus compatibles.

La sortie de Ronaldo de Man United profite au joueur et au club

United était une équipe en transition et désireuse d’essayer de passer à quelque chose d’un peu plus moderne. Initialement, Ronaldo a joué sous Ole Gunnar Solskjær. L’ancien attaquant de United était un entraîneur peu menaçant. Il n’était sûrement pas assez fort pour tenir tête à un joueur de la puissance de Ronaldo.

Quand il est parti et que le nouveau manager Erik ten Hag est finalement arrivé, son style de jeu pressant et physiquement exigeant était bien plus adapté à un modèle plus jeune et plus énergique. L’écriture était sur le mur.

Les choses auraient peut-être été plus fluides s’il y avait eu une structure solide en place à United. Ou du moins quelque chose qui ressemble à un plan. L’un des commentaires qui sonnaient vrai dans l’interview de Ronaldo avec Piers Morgan était sa déclaration selon laquelle United était un club en stase. Il n’y a eu aucun changement, aucune urgence à développer et personne en charge avec une bonne idée. L’ironie, bien sûr, c’est que s’ils l’avaient été, il n’y a aucun moyen que quelqu’un de sensé aurait accepté de ramener un Ronaldo vieillissant qui n’est plus adapté à ce style et qui a bien dépassé son meilleur niveau.

Aussi triste que cela puisse paraître, c’est la vérité. Ronaldo ne correspond plus à United et United ne correspond plus à Ronaldo. Il veut – a besoin – d’être l’homme principal de n’importe quel club. Jouer un petit rôle et passer plus de temps sur le banc ne fait aucun bien à son image de GOAT. Et avoir une superstar en colère qui gagne un demi-million par semaine sans jouer ne fait pas non plus beaucoup de bien à United.

Cependant la décision fut prise. Ronaldo, Man United et les fans doivent accepter que cette sortie, ce divorce des titans, soit la meilleure pour tout le monde.

Où Ronaldo se retrouve ensuite est une décision pour un autre jour mais. À en juger par le manque de volonté des super clubs de le signer, son désir de jouer à nouveau en Ligue des champions pourrait être terminé une fois pour toutes.

PHOTO : IMAGO / Panoramique