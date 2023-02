La sortie de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani reportée à nouveau pour éviter un affrontement avec PS-2, Karan Johar dit "sabr ka phal..."

Le retour de Karan Johar en tant que réalisateur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani avec Alia Bhatt et Ranveer Singh a été reporté pour la deuxième fois. La comédie romantique était initialement prévue pour le 11 février. Ensuite, elle a été repoussée au 29 avril pour éviter le clash avec Shehzada de Kartik Aaryan, prévu pour la même date de sortie. Ensuite, le réalisateur Ponniyin Selvan alias PS-2 de Mani Ratnam a été annoncé pour une sortie le 29 avril. Ainsi, Karan a reporté son film à l’avance pour éviter de se heurter à la sortie pan-indienne tant attendue.

Karan a partagé la nouvelle date de sortie du 28 juillet sur ses réseaux sociaux. Johar a laissé tomber une affiche de titre sur son Instagram et Twitter, et a écrit : “Ils disent ‘sabr ka phal meetha hota hai’, alors pour augmenter le mithaas de cette histoire incroyablement spéciale – nous venons avec beaucoup d’amour ! Rocky aur Rani ke parivaar ho rahe hai taiyyaar, aur ab dekhiye yeh anokhi kahani de pyaar ! )Les familles de Rocky et Rani se préparent à vous servir une incroyable histoire d’amour) #RockyAurRaniKiPremKahani au cinéma le 28 juillet 2023.”

Plus tôt en novembre, RARKPK a été annoncé pour sortir le 10 février 2023, quatre jours avant l’occasion de la Saint-Valentin. Le réalisateur a légendé son message : “Mon cœur est rempli d’excitation et de gratitude #RockyAurRaniKiPremKahani sortira dans les cinémas près de chez vous le 28 avril 2023 !”.

Partageant la date de sortie, il a posté une note qui disait : “Après 7 ans, il est temps pour moi de retourner dans ma première maison – les cinémas. J’ai eu l’honneur absolu de travailler avec non pas un, mais de nombreux acteurs illustres sur le tournage de mon 7e film. Le sentiment nostalgique familial d’un ensemble de distribution, créant une musique qui captive les cœurs et une histoire qui plonge profondément dans les racines de nos traditions familiales.

“C’est à nouveau ce moment – pour se blottir avec votre famille et vos amis, acheter du pop-corn et assister à l’amour pur et au divertissement sur grand écran. Nous sommes submergés et impatients d’enfin informer Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani dans les cinémas le 28 avril 2023”, concluait sa note. Maintenant, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani sortira le 28 juillet. Avec RARKPK, Karan Johar fera son retour en tant que réalisateur après Ae Dil Hai Mushkil en 2016. Le film met également en vedette les stars vétérans Dharmendra et Shabana Azmi dans des rôles principaux.