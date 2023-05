La sortie de Project K de Prabhas et Deepika Padukone est retardée indéfiniment ? Voici pourquoi

Le projet K de Prabhas et Deepika Padukone est le film le plus attendu du couple, car les fans ont hâte de voir leur chimie brûlante et fougueuse ensemble. Ce film marque également la grande entrée de Deepika dans l’industrie du sud de l’Inde, et ce croisement entre les industries du sud de l’Inde et de Bollywood s’agrandit et s’améliore chaque jour. Mais les fans devront attendre pour assister à ce Jodi ensemble pendant un certain temps. Plus tôt, il a été signalé que le projet K arriverait sur les écrans en janvier 2023, mais il a été retardé indéfiniment en raison de la santé d’Amitabh Bachchan. La mégastar de Bollywood joue un rôle important dans le film, et il s’est blessé il y a quelques mois alors qu’il exécutait une séquence d’action. Et jusqu’à présent, l’acteur vétéran n’a pas récupéré, et il n’y a pas de discussions sur le moment où il reprendra le tournage.

La blessure d’Amitabh Bachchan a reporté le film

Selon une source citée à Indian Express, « On ne sait toujours pas combien de temps il faudrait à Bachchan Saab pour reprendre le tournage normal, et le réalisateur (Nag Ashwin) et les producteurs (Vyjayanthi Movies) ne sont pas pressés. Ils ne mettent aucune pression sur Bachchan Saab pour reprendre le tournage. Ils attendront aussi longtemps qu’il le faudra. Mais il est maintenant peu probable que Project K fasse sa date de sortie en janvier 2024. »