Aucune statue n’a été renversée au département d’État après le départ de Mike Pompeo. C’était un changement de garde plutôt qu’un changement de régime. Mais dans un cas au moins, son héritage a été détruit rapidement et visiblement.

Le jour de l’inauguration, des ouvriers ont fait tomber une pancarte géante sur l ‘«éthique professionnelle» que l’ancien secrétaire d’État avait érigée à l’entrée principale pour marquer sa première année de fonction.

L’ère Trump a été particulièrement difficile pour les diplomates américains, qui ont été régulièrement décriés dans le cadre de «l’État profond» par Donald Trump – et le département d’État a été évidé et souvent mis à l’écart sous Pompeo et son prédécesseur, Rex Tillerson.

En avril 2019, le personnel était réuni dans le hall et Happy de Pharrell Williams a été joué via le système de sonorisation du département d’État, alors que la pancarte «ethos» était dévoilée.

On a dit aux agents du service extérieur qu’ils étaient chacun «un champion de la diplomatie américaine». C’était censé être un exercice de remontée du moral, mais cela a eu l’effet inverse. Pour les diplomates expérimentés, c’était comme de la condescendance.

«Nous sommes convaincus que nos collègues n’ont pas besoin d’un rappel des valeurs que nous partageons», a noté sèchement Ned Price, le nouveau porte-parole du département.

L’enseigne géante était également devenue un monument à l’hypocrisie car Pompeo a été soumis à une série d’enquêtes de l’inspecteur général sur son utilisation des ressources du ministère à des fins privées, envoyant des fonctionnaires du gouvernement pour le nettoyage à sec ou pour promener le chien, et faire voler sa femme, Susan, en voyage avec le département d’État. Pompeo fit renvoyer l’inspecteur général.

Un porte-parole du département d’Etat a confirmé jeudi que les «Madison Dinners» Pompeo et son épouse s’étaient déroulés dans les salles de réception diplomatiques avaient été interrompus. Ses détracteurs ont déclaré qu’il utilisait la liste des invités bien nantis lors des événements financés par les contribuables pour constituer une base de donateurs pour une élection présidentielle de 2024.

À l’époque de Pompeo, le couloir du rez-de-chaussée menant à la salle de presse était bordé de photos de lui en action à travers le monde. Depuis son départ, il est revenu à la tradition, avec des photographies de plusieurs anciens secrétaires en train de vaquer à leurs occupations.

Un autre héritage de Pompeo qui a été discrètement abandonné est la Commission des droits inaliénables, un groupe d’historiens conservateurs et de philosophes politiques, dont le rapport que chaque employé du département d’État a été chargé de lire. Il leur a dit que les pères fondateurs des États-Unis croyaient que la propriété privée et la liberté religieuse étaient «au premier plan» parmi les droits de l’homme, et que la politique étrangère américaine devrait suivre cet exemple.

Lors de son audience de confirmation, le remplaçant de Pompeo, Antony Blinken, a déclaré qu’il rejetterait les conclusions de la commission et réaffirmerait l’adhésion des États-Unis à la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Dans son premier discours au siège de Foggy Bottom, Blinken a promis au personnel qu’il commencerait à «reconstruire le moral et la confiance». Il n’a pas mentionné son prédécesseur, mais son discours a cherché à soigner les ecchymoses qu’il avait laissées. Les diplomates de carrière s’étaient largement sentis ignorés et trahis lorsque Pompeo avait refusé de les défendre face aux attaques sans fondement de la Maison Blanche.

«Je chercherai des opinions divergentes et j’écouterai les experts, car c’est ainsi que les meilleures décisions sont prises», a-t-il déclaré. «Et j’insisterai pour que vous parliez et que vous parliez sans crainte ni faveur. Et je vous soutiendrai.

Le nouveau style de gestion n’a pas été entièrement bien accueilli. Alors que les nominations aux postes les plus élevés à Washington et aux Nations Unies sont allées à des personnes hautement expérimentées et compétentes, presque toutes ont été des nominations politiques – dont la plupart avaient quitté le département et sont devenues politiquement actives – plutôt que des promotions de carrière.

«Les gens de carrière ont l’impression que vous envoyez le message: si vous voulez les meilleurs emplois, vous devez vous préparer à une campagne et récolter beaucoup d’argent. Et c’est un terrible précédent », a déclaré Brett Bruen, directeur de l’engagement mondial à la Maison Blanche d’Obama. «Les gens qui avaient de grands espoirs dans cette administration le voient comme une gifle.»

Price, le nouveau porte-parole, a répondu en déclarant que «la première tâche de Blinken sera d’investir dans le plus grand atout du département: notre personnel».

«Le leadership du sous-secrétaire Blinken, les experts de carrière seront toujours au centre de notre diplomatie, et il est déterminé à s’assurer qu’ils aideront à la diriger en occupant de nombreux postes parmi les plus élevés du département», a déclaré Price.

Bruen a déclaré que la plupart des postes de haut niveau à Washington et à New York ont ​​déjà été pourvus, mais le prochain test du nouveau secrétaire d’État sera la nomination des ambassadeurs.

« Biden a déclaré pendant la campagne qu’il allait responsabiliser et élever les diplomates de carrière », a-t-il déclaré. «Assez clairement, il n’a pas si bien fait dans les postes supérieurs: avec les ambassadeurs, nommez moins de 10% de politique.»