La sortie de Palworld sur PS5 est reportée au Japon en raison d’un procès contre Nintendo concernant un brevet Pokémon

La sortie tant attendue de la PlayStation 5 de Palworld a été annoncée hier, le 24 septembre, lors de la diffusion State of Play de Sony, mais alors que les joueurs de 68 pays à travers le monde téléchargeaient le jeu de survie et d’artisanat surnommé « Pokémon avec des armes à feu » sur PlayStation, les joueurs japonais n’étaient pas autorisés à le faire.

Le compte officiel japonais Palworld tweeté La sortie du jeu sur PS5 au Japon « n’a pas encore été décidée », mais elle n’a pas expliqué pourquoi. « Nous nous excusons auprès de tous ceux qui l’attendaient avec impatience au Japon, mais tout notre personnel fera de son mieux pour le livrer aux utilisateurs de PS5 dès que possible, nous espérons donc que vous patienterez un peu plus longtemps », peut-on lire dans le communiqué. « Nous comptons sur votre soutien continu à Palworld. »

Il semble probable que le retard soit lié au procès très médiatisé pour violation de brevet intenté par Nintendo et The Pokémon Company contre le développeur de Palworld Pocketpair, qui a été déposé devant le tribunal de district de Tokyo la semaine dernière. Pocketpair a publié une déclaration en réponse, affirmant qu’elle n’avait aucune idée des brevets qu’elle était accusée d’avoir enfreint, mais les experts ont pointé du doigt un « brevet mortel » qui tourne autour de la mécanique de capture des Pokémon elle-même.

Après le lancement massif de Palworld en début d’année sur PC et Xbox, des comparaisons ont été faites entre Palworld et Pokémon, certains accusant Pocketpair de « copier » les designs de Pokémon. Mais plutôt que de porter plainte pour violation de droits d’auteur, Nintendo et The Pokémon Company ont opté pour la voie du brevet.

Il convient de noter que Palworld fait inclure un mécanisme qui consiste à lancer un objet en forme de balle (appelé Pal Sphere) sur des monstres dans un champ pour les capturer, similaire au mécanisme vu dans Pokémon Legends: Arceus, une exclusivité Nintendo Switch 2022, et cela pourrait s’avérer la clé du procès.

Comparaison entre Palworld et Pokémon

Pour l’instant, la sortie de Palworld sur PS5 au Japon est en suspens. Mais le jeu reste jouable sur toutes les plateformes sur lesquelles il a été lancé à l’origine, y compris sur PC via Steam et Xbox. Il est également toujours disponible dans le programme d’abonnement Game Pass de Microsoft.

Pendant ce temps, Pocketpair continue de mettre à jour Palworld malgré le procès. Il vient de publier le patch 0.3.8, qui corrige un certain nombre de bugs.

