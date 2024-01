La sortie de Nitish sape le discours de caste de l’Opp pour 2024 et renforce la position anti-Congrès | Actualités expliquées

POUR le BJP, celui de Nitish Kumar réentrée dans le giron de la NDA cela n’aurait pas pu être mieux chronométré. L’architecte du Enquête sur les castes du Biharc’est lui qui a fourni le modèle de base pour le Recensement des castes de l’opposition appel et discours de justice sociale contre le BJP en 2024. Nitish était également celui qui a présidé la première réunion du bloc de l’opposition (INDE) à Patna en juin 2023.

Son passage, par conséquent, à l’approche des élections de Lok Sabha, a un impact à la fois symbolique et substantiel au-delà de la simple augmentation du décompte de la NDA du Bihar.

Cela remet en question la tentative de l’opposition de contrer l’Hindutva par la justice sociale – une stratégie qui fait partie de son bon sens politique depuis le début des années 1990, lorsqu’une alliance de Mulayam Singh Yadav et Mayawati a empêché le BJP d’accéder au pouvoir en 1993 dans l’UP. Que la traversée arrive peu après Karpoori Thakur a reçu le Bharat Ratna atténue la critique du BJP sur le terrain des castes.

Le passage de Nitish à la NDA renforce également le principe « Hindutva plus justice sociale » que le BJP a souligné à plusieurs reprises comme le fondement de son attrait et de son succès électoral.

Le gouverneur du Bihar, Rajendra Arlekar, le ministre en chef Nitish Kumar, les vice-CM Samrat Choudhary et Vijay Kumar Sinha lors de la cérémonie de prestation de serment à Patna, dimanche. (PTI)

Une autre idée défendue par le Congrès depuis les années 1990 – et qui faisait partie des manuels d’histoire depuis les années 1970 – était que la bataille pour l’hégémonie idéologique en Inde se déroulait entre une vision laïque défendue par le Congrès et une vision « communautaire » ou hindutva qui le BJP représenté.

Si Nitish peut à volonté passer de la NDA à l’opposition et vice versa et qu’il est empressé de se joindre aux deux côtés, de quoi parle la dichotomie « laïc-communautaire » dans la politique d’aujourd’hui ?

En effet, en juin dernier, lorsque Nitish a présidé une réunion de 17 partis d’opposition à Patna pour affronter ensemble le BJP lors des élections de 2024 à Lok Sabha, le chef du TMC et ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a déclaré que tout ce qui partait de Patna devenait un mouvement public. Six mois plus tard, le terrain a changé.

Nitish, qui a présidé cette réunion, fait partie de la NDA ; Banerjee a déclaré que le TMC contesterait tous les sièges au Bengale occidental ; L’AAP a déclaré qu’elle irait seule au Pendjab, et Akhilesh Yadav a créé la surprise samedi en annonçant seulement 11 sièges à un Congrès qui envisageait d’en disputer 20. Mayawati est silencieux dans l’UP et l’unité de l’opposition s’est effondrée au Bihar.

De manière significative, le leader du JD(U) et assistant de confiance de Nitish, KC Tyagi, a choisi de s’entraîner au Congrès plutôt qu’au RJD après la démission de Kumar.

Il a déclaré que le Congrès avait été arrogant, en essayant de faire pression sur les partis régionaux pour qu’ils lui accordent plus de sièges qu’il n’en méritait et en invitant les dirigeants de l’opposition à un yatra présentant Rahul Gandhi, comme s’ils étaient des travailleurs du Congrès.

Ce regain d’anti-congrès – qui rappelle les années 1960 et 1970, lorsque les socialistes et le Jana Sangh s’unissaient contre le Congrès – exerce une pression supplémentaire sur le Congrès, même dans ses négociations avec ses alliés restants comme Akhilesh Yadav.

Le BJP n’avait brigué que 17 sièges sur 40 au Bihar en 2019 et les a tous remportés. S’il avait brigué 34 sièges cette fois-ci, il aurait pu même améliorer son total individuel.

La véritable importance de Nitish au sein de la NDA – outre les sièges que JD(U) pourrait apporter à la table en 2024 – réside dans le poids symbolique qu’il offre à un moment où l’opposition tentait de coincer le BJP sur la justice sociale et pour son vainqueur. – approche qui prend tout envers les autres parties.

Non seulement il y avait un soutien en faveur du BJP dans des sections importantes du JD (U), mais on avait également le sentiment que l’inauguration du temple Ram pourrait avoir un impact sur les électeurs du JD (U)-RJD. « Nous avons senti que l’inauguration du temple Ram a trouvé un écho dans la rue ici, même auprès des électeurs non-BJP. Rejoindre le BJP à cette époque était mieux pour Nitish Kumar », a déclaré une source du JD(U).

Un membre du BJP a déclaré à The Indian Express : « Nous devons lutter contre les élections dans tout le pays. Pourquoi allons-nous rendre notre combat difficile au Bihar et rester coincés là-bas ? Avec Nitish Kumar, une victoire électorale au Bihar est désormais plus facile et nous pouvons désormais nous concentrer sur les domaines dans lesquels nous sommes les plus faibles pour porter notre score au-delà de ce que nous avons obtenu en 2019. »