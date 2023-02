La sortie de Nicola Sturgeon jette le doute sur l’indépendance de l’Écosse

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La démission choc de Nicola Sturgeon en tant que premier ministre a soulevé des doutes sur l’avenir de l’indépendance écossaise – les partis d’opposition déclarant la cause du SNP “morte”.

La dirigeante du SNP a annoncé mercredi qu’elle se retirait lors d’une conférence de presse, déplorant la nature “brutale” de la politique et affirmant qu’elle savait “dans ma tête et dans mon cœur” que c’était le bon moment pour se retirer.

Mme Sturgeon a été critiquée pour avoir déclaré que son parti participerait aux prochaines élections générales en tant que référendum de facto sur l’indépendance de l’Écosse – une question selon elle, le SNP était désormais “libre” de décider comment poursuivre après sa sortie.

Mais les personnalités travaillistes ont affirmé que sa démission donnerait à leur parti l’occasion de regagner jusqu’à 20 sièges en Écosse, où le parti travailliste a été presque anéanti il ​​y a à peine huit ans, et augmenterait les chances de majorité de Sir Keir Starmer aux élections générales de 2024.

Mme Sturgeon a insisté sur le fait que sa décision de démissionner n’était «pas une réaction aux pressions à court terme» – qui ont inclus des controverses majeures sur ses réformes d’auto-identification de genre et le logement des prisonniers trans – insistant sur le fait que c’était le résultat d’un «plus profond et évaluation à plus long terme ».

La chef du SNP a déclaré qu’elle avait «lutté» avec la décision de démissionner pendant des semaines, expliquant qu’elle avait dû tenir compte de «l’impact physique et mental» de diriger le pays au cours des huit dernières années.

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle ne donnerait pas d’opinion sur qui devrait lui succéder, car elle a annoncé qu’une course à la direction du SNP aurait lieu dans les semaines à venir. Les MSP seniors Angus Robertson, Kate Forbes et Humza Yousaf sont les premiers favoris pour reprendre son rôle.

Le chef du SNP a enduré quelques mois difficiles, perdant une offre légale pour organiser un deuxième référendum sur l’indépendance après que la Cour suprême a statué en novembre que le parlement écossais ne pouvait légalement légiférer sur la question.

Elle a été fortement critiquée pour avoir initialement promis de transformer les prochaines élections générales en un référendum de facto sur l’indépendance de l’Écosse. Les partis unionistes l’ont accusée d’être “déconnectée” de l’opinion publique, des sondages récents montrant que les deux tiers des Écossais étaient contre l’idée.

Le patron du SNP a déçu de nombreux nationalistes en abandonnant l’engagement ferme le mois dernier, annonçant à la place que la question serait discutée lors d’une conférence spéciale en mars.

Mme Sturgeon a déclaré mercredi: “Je pense que j’ai rapproché ce pays de l’indépendance … Je pense que mon successeur – quel qu’il soit – conduira l’Ecosse à l’indépendance, et je serai là pour l’encourager. chaque étape du chemin.”

De hauts responsables travaillistes estiment que sa sortie a nui à la poussée vers l’indépendance et espèrent récupérer jusqu’à 20 sièges en Écosse lors des élections de 2024 – une performance qui pourrait faire la différence entre un parlement suspendu et une majorité absolue.

“Il est clair qu’un autre référendum sur l’indépendance est mort et que la stratégie du premier ministre a accéléré cette disparition”, a déclaré une source travailliste. L’indépendant. “Cela n’a jamais été une priorité pour la grande majorité des Écossais, et ce que nous allons faire, c’est continuer à nous concentrer sur les problèmes qui comptent vraiment et obtenir un gouvernement travailliste britannique.”

La première ministre affirme que son successeur conduira l’Écosse à l’indépendance (fil de sonorisation)

Le prédécesseur de Mme Sturgeon, Alex Salmond, a averti que le SNP s’était « retrouvé sans stratégie claire pour l’indépendance » et sans successeur évident, tandis que les experts politiques ont déclaré que la pression pour un deuxième référendum sur la séparation avait été laissée dans un « désarroi » à court terme.

George Foulkes, son homologue travailliste, a déclaré L’indépendant: « Je pense que les chances que le SNP fasse bouger le cadran sur l’indépendance sont diminuées par son départ. Je ne vois personne qui a le charisme de Sturgeon prendre maintenant le relais.

L’ancien ministre du MSP travailliste et du bureau écossais a ajouté: «Cela donne aux travaillistes une plus grande chance en Écosse, même si les collègues ne voudront pas s’emballer. Il ne nous en faudrait pas trop pour bien faire et gagner pas mal de sièges.

Mais Andy Maciver, l’ancien chef des médias des conservateurs écossais, a averti les travaillistes et les autres partis syndicalistes de ne pas être surexcités par le départ de Mme Sturgeon. “Cela pourrait laisser la stratégie d’indépendance dans le désarroi à court terme, car ils auront une discussion publique sur la voie à suivre”, a-t-il déclaré.

“Mais le SNP a le temps de régler le problème”, a ajouté M. Maciver. «Les travaillistes ont la possibilité d’intervenir et d’offrir autre chose en ce qui concerne l’argument constitutionnel. Mais ils doivent saisir cette opportunité, car les récentes propositions de réforme de Gordon Brown étaient très, très timides.

Keir Starmer et le dirigeant travailliste écossais Anas Sarwar: reconquérir jusqu’à 20 sièges en Écosse pourrait changer la fortune du Labour (fil de sonorisation)

L’ancien premier ministre travailliste écossais Jack McConnell a également mis en garde contre la complaisance en matière d’indépendance. “Ceux qui jubilent aujourd’hui ont besoin de se calmer un peu”, a-t-il déclaré. L’indépendant. «Nous devons tous élever notre niveau de jeu. Les autres partis ont mal réagi au résultat du référendum de 2014. La question pour les travaillistes et les autres partis est la suivante : sont-ils prêts à établir un programme ambitieux pour l’Écosse ?

Le chef conservateur écossais Douglas Ross MSP a déclaré qu’il était “heureux” que Mme Sturgeon parte, affirmant qu’elle avait “refusé d’accepter le résultat” du référendum de 2014 et avait passé les années depuis à “agiter sans relâche” pour un autre vote.

La secrétaire écossaise Alister Jack a déclaré que sa sortie “présente une opportunité bienvenue pour le gouvernement écossais de changer de cap et d’abandonner son obsession de l’indépendance”.

Le chef du SNP Westminster, Stephen Flynn, a déclaré que Mme Sturgeon avait été “la leader politique exceptionnelle” au Royaume-Uni pendant une génération, tandis que Ian Blackford, l’ancien chef du parti à Westminster, a déclaré qu’elle avait été la “meilleure première ministre que l’Écosse ait jamais eue”.

La députée SNP Joanna Cherry, qui s’est heurtée à la direction sur la question trans, a appelé le mari de Mme Sturgeon, Peter Murrell, à démissionner de son poste de directeur général – exigeant qu’un «gardien neutre» supervise la course à la direction.